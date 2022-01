Réveillon no Náutico: veja como foi a comemoração de Ano Novo no clube em Fortaleza

Dezenas de pessoas comemoraram a passagem do ano no Clube do Náutico, no bairro Meireles, em Fortaleza. A utilização da máscara e apresentação do comprovante de vacinação também foram obrigatórios para ter acesso ao local. Contudo, durante a festa, muitos participantes abandonaram o item de proteção facial.

O comerciante Antônio Cardoso, 73, contou que comemora o Réveillon no Náutico há 46 anos e só faltou ao evento no final de 2020, por conta da pandemia. Ele costuma orar na hora da virada e tem muita fé que 2023 vai ser um ano melhor. Viúvo há cinci anos, ele avisa que está em busca de uma namorada.

No clube, havia relativo distanciamento entre as mesas, mas os participantes passaram a maior parte do tempo juntos, interagindo e confraternizando uns com os outros.

Já o casal Fátima e Mathias Gosh escolheram o Náutico para passar o Réveillon de 2022 após ficarem em casa no último ano. Vindo da Alemanha, Mathias mora no Brasil desde 2004. Para ele, a situação econômica no Brasil é grave e não deve melhorar tão cedo no próximo ano. Além disso, há o risco, avalia, de um novo lockdown caso a pandemia regrida. Mesmo assim, os dois mantêm boas energias para o ano vindouro.

Psicóloga, Fernanda Silvestre espera que o próximo ano traga o melhor das pessoas e que também seja um período de atenção à saúde mental da população brasileira. O irmão dela, Adalberto de Castro Neves, estudante de Direito, deseja, como muitos, que 2022 traga o fim da pandemia.

