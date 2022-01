Bombeiros debelam fogo em residência no Vila Velha neste sábado

Não havia ninguém na casa no momento do incêndio

Uma residência no bairro Vila Velha, em Fortaleza, incendiou na madrugada neste sábado, 1º de janeiro de 2022. Não havia ninguém na casa e, de acordo com a proprietária, pode ter havido algum problema elétrico que tenha causado as chamas. Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h57. Em um dos cômodos da casa houve desabamento do telhado.

“Foi armada um linha direta para combater as chamas e resfriar o local e em seguida, o rescaldo, para evitar reignição do incêndio. Não houve vítimas, apenas danos materiais, além do mobiliário da residência e roupas atingidas pelas chamas, em um cômodo o telhado desabou e noutro somente uma parte”, disse em nota o o subtenente Gibson, comandante do socorro.

Os Bombeiros foram acionados pelos vizinhos, que arrobaram a porta e fizeram as primeiras ações de combate ao fogo. O atendimento foi feito na viatura Auto Bomba Tanque e Salvamento 03 (ABTS 03).

