Fortalezenses aproveitam último domingo do ano no Parque do Cocó

Mesmo sob um céu nublado, com risco de chuva, vários fortalezenses optaram por curtir o último domingo de 2021 no Parque Estadual do Cocó. Com diversas atividades oferecidas ao público e ao ar livre, a manhã foi preenchida com sorrisos e muita diversão. Também foi um momento para entrar em contato com a natureza sozinho ou em grupo.

Frequentadora assídua do parque, a confeiteira Vanusa Alves aproveitou o domingo para pedalar, atividade que já pratica há cinco anos. “Sempre venho. Costumo praticar tirolesa, correr na trilha e tento incentivar para que mais pessoas também venham cuidar da saúde. Aqui é um espaço propício para isso, mesmo que você já não pratique algo, quando ver alguém praticando vai se interessar também”, mencionou.

Quem também se reuniu no Cocó durante a manhã deste domingo, 26 de dezembro, foi o grupo Fortaleza Saltos, que é composto por pessoas que praticam todo tipo de atividade de salto. Integrante do grupo, Nina Andrade explica que esse é o encontro de praticantes tanto de artes marciais como de dança.

Praticantes de salto se reúnem em Fortaleza todos os domingo (Foto: Thais Mesquita / O POVO)



“Hoje é um dia para confraternizar. Mas durante os domingos nos encontramos para praticar, alternando entre o parque, a Praia do Futuro e outros locais. Tem pessoas que gostam disso, mas não sabem onde treinar. Daí a gente gosta bastante daqui porque chama bastante atenção”, diz ela, vislumbrando novos adeptos.

Dizendo-se tímido para entrevistas, o colega de Nina, Lucas Rivard, mostrou suas habilidades para registro da fotojornalista do O POVO, Thais Mesquita.

Enquanto várias pessoas utilizavam o Parque do Cocó para praticar atividades físicas, a família Jorgiane Ignácio aproveitou este domingo para contemplá-lo. “Hoje, por incrível que pareça, está ainda mais bonito. Não sei se foi por causa da chuva, mas está mais encantador”, declara.

Esta foi sua segunda vez visitando o local, mas a pretensão é de retornar ainda mais vezes. “A sensação de tranquilidade, de poder ter meu filho correndo à vontade, de não ter medo, foram as coisas que me fizeram voltar. Só a natureza em si nos dá uma revigorada e nos faz pensar em dias melhores”, complementa ela, que estava acompanhada do filho José Murilo, do marido Renato Lima e da sogra Sandra Ferreira.

Na ordem: Jorgiane Ignácio, José Murilo, Sandra Ferreira e Renato Lima. Família que visitava o Cocó neste domingo, 26 de dezembro de 2021 (Foto: Thais Mesquita / O POVO)



Em seus planos para 2022 incluem o Parque do Cocó como programação constante na vida de Jorgiane Ignácio. “Eu quero também fazer o aniversário do meu filho aqui e trazer minha família toda, pois tem muita gente que não conhece o parque”, projeta, incluindo este repórter como um dos convidados.





Viva o Parque

Este domingo, 26 de dezembro, marcou o último dia do projeto Viva o Parque em 2021. Realizado todas as manhãs de domingo, o projeto conta com uma programação diversificada para todas as idades: oficinas ambientais, aulas de dança, palestras, contação de histórias infantis, brincadeiras tradicionais, trilhas ecológicas, massagem, apresentações culturais, entre outras.

O objetivo é propiciar à população a oportunidade de aproximar-se da natureza por meio de atividades de educação ambiental, práticas esportivas, lazer e recreação. Gratuitas, as atividades continuarão sendo ofertadas em 2022.



