Com chuva, movimentação nas praias de Fortaleza é baixa neste domingo

Representantes de barracas de praia lamentam a baixa movimentação no último domingo de 2021

Em uma manhã em que o sol não apareceu no céu de Fortaleza, o último domingo de 2021 não teve "cara de praia" na capital cearense. O tempo nublado e com pancadas de chuva constantes não ajudou quem buscava faturar um pouco mais neste dia 26.

"A gente estava esperando um movimento bom por causa do final do ano, mas não é isso que estamos vendo. Acho que a chuva hoje e a pandemia deixaram o dia meio parado", relata Andreza Kelly, 36, que possui uma barraca na Praia dos Crush, na Praia de Iracema, e diz não perder as esperanças de que o movimento aumente até o réveillon.

Por outro lado, o fortalezense Paulo Henrique, 35, aprovou a tranquilidade da orla para desfrutar do ambiente durante a manhã de domingo.

"Não estava vindo tanto por conta da pandemia, mas hoje tá bom. Se você olhar, vai perceber que tá bem tranquilo, tá dando pra curtir. Acredito que a chuva assustou o pessoal", comenta.

Durante o período da manhã em que O POVO esteve na Praia dos Crush, a movimentação no local era bastante tranquila. Muitas mesas estavam vazias e alguns guarda-sóis sequer foram abertos. A expectativa de quem trabalha no local é de que o fluxo de pessoas aumente durante o restante da semana, principalmente no período da tarde.

Em outro ponto da cidade, na Praia do Futuro, o cenário era parecido com a Praia de Iracema. Banhistas aprovando a tranquilidade e os responsáveis pelas barracas de praia preocupados com o baixo movimento.

Carla Regiane, supervisora da barraca Santa Praia, acredita que a não realização do réveillon da cidade de Fortaleza acabou distanciando os turistas da Capital.

"Estamos sentindo um pouco fraco. O feriado de Natal não atingiu o esperado. A nossa expectativa é sempre grande, mas acho que neste ano diminuiu até porque não temos um grande réveillon na orla. Em 2019, isso aqui estava lotado", relata.

Já Kayque Veríssimo, supervisor de atendimento da barraca Crocobeach, avalia que a movimentação foi positiva, mas que não foi o suficiente para atingir as expectativas da barraca.

"A movimentação foi boa, mas ainda assim ficou abaixo do esperado. Sabemos que o pessoal ainda tem receio por causa da pandemia. Nós também não queremos que seja lotação pelos riscos da Covid-19, mas que tenha uma movimentação boa para a casa", destaca.

Em ambas as barracas da Praia do Futuro, estava sendo exigido o passaporte de vacina. A reportagem não viu nenhum visitante dos locais se contrapondo à medida.

Na faixa de areia, sob um céu nublado e um mar calmo, banhistas aprovaram a tranquilidade da praia neste domingo. Para Aníbal Lacerda, 50, turista vindo do Mato Grosso do Sul, a chuva não foi um empecilho.

"Achamos o destino ideal, que é a cidade de Fortaleza, a praia é um grande atrativo. Essa chuva não atrapalha, você consegue aproveitar o dia. É minha primeira vez aqui e estou gostando muito".

Já para Henrique de Sousa, 29, turista vindo de Brasília, a Praia do Futuro e a Beira Mar são os principais atrativos da cidade.

"O que mais me atrai nessa cidade é o mar, sempre venho aqui. As estruturas das barracas também ajudam muito o turista, mas nada se compara a esse mar, é muito bonito", destaca.

Mesmo em uma manhã nublada, o calor se fez presente durante todo o tempo. Apesar do sol escondido entre as nuvens, a temperatura se manteve próxima dos 30º, com umidade próxima de 90%, segundo a plataforma de medição da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Daniela Polito, 30, veio de Belo Horizonte para passar uma semana em Fortaleza. Ela aprovou o clima da cidade por considerar o calor como um ótimo atrativo para um dia na praia.

"É sensacional. A estrutura daqui é muito boa, não costumo ver isso por aí. Estou amando, essa é minha segunda vez aqui. Nem com essa chuva deixa de ser quente, então fica um clima bom pra praia", opina.

