Voluntários promovem ceia solidária a pessoas em situação de rua no viaduto da Borges de Melo

Ao menos 200 pessoas participaram de uma ceia do jantar; crianças foram presenteadas com brinquedos

Solidariedade, empatia e acolhimento. Estes foram os ingredientes principais de uma ceia de Natal servida na noite desta quarta-feira, 22, a cerca de 200 pessoas em situação de rua que vivem sob o Viaduto Borges de Melhor, no bairro de Fátima, em Fortaleza. A iniciativa partiu de um grupo de dez voluntários, unidos pelo propósito de levar o espírito natalino a quem precisa de um pouco de amparo e atenção.

Além da ceia, feita pelos próprios organizadores, houve distribuição de presentes e guloseimas para as 76 crianças que vivem com suas famílias em barracos improvisados embaixo da ponte. No rosto de cada uma delas, as expressões de felicidade se misturavam com olhares de agradecimento. “Muitas delas nunca haviam recebido um presente na vida”, conta a diarista Nívea Possidônio, 37, voluntária do projeto que teve o primeiro contato com o grupo.

Ao conhecer algumas pessoas da comunidade, Nívea teve a ideia de promover uma ceia de Natal solidária e levou a proposta para um grupo de amigas que também são envolvidas com causas sociais. Decididas a promover o jantar, elas foram atrás de empresários e de mais amigos para formar uma grande corrente de solidariedade. Em trinta dias de mobilização, além dos ingredientes da ceia, os voluntários conseguiram arrecadar cestas básicas e brinquedos para distribuir as 58 famílias do local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresária Eliziane Alencar, 54, também voluntária do projeto, explica como surgiu a iniciativa. "Essa é uma comunidade que parecia ser invisível, até para nós mesmos, que não a conhecíamos, mas a partir da percepção da Nívea, que veio aqui e conversou com as pessoas, a gente conseguiu mapear amigos e fomos juntando várias doações. Foi um esforço que valeu muito a pena. É um sentimento de muita gratidão você poder dividir um pouco o que tem com o próximo”, ressaltou. Segundo ela, a ação também tem o objetivo de despertar o espírito de humanidade e estimular práticas solidárias, capazes de mitigar, ainda que paliativamente, o drama de quem luta contra a fome.

“A gente olhando a felicidade das crianças, com os presentes, com a comida, só nos deixa mais seguros de que estamos no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Para mim, isso é reconfortante ao coração. Saio daqui sabendo que cada um de nós temos a oportunidade de tirar a solidão de uma pessoa e que devemos fazer isso com a maior frequência possível”, comentou a voluntária Joselene Xavier, colaboradora do O POVO já conhecida por atuar em diversas causas sociais.

Sobre o assunto Voluntários distribuem cestas básicas em comunidade da Caucaia

Veja como adotar cartinhas de Natal de crianças em vulnerabilidade

Natal Sem Fome: cerca de 35 toneladas de alimentos já foram doadas em vários bairros de Fortaleza

Para cada um dos organizadores, participar da ação também representou um gesto de desprendimento. Chamou a atenção o caso de Nívea, que para comparecer à ceia, precisou abrir mão de participar do aniversário de 18 anos de seu filho mais velho, comemorado na noite desta quarta. “Eu falei pra ele: ‘meu filho, o meu amor você tem a vida toda, mas esse pessoal só vai me ter por algumas horas. O que eu posso dar a eles é o hoje’”, disse, emocionada.

Ao ver o clima de mobilização e solidariedade, uma garota de 11 anos relatou à reportagem que “nunca a comunidade recebeu tanta atenção”. Estudante do quinto ano do ensino fundamental, ela contou que passou por muitas dificuldades durante a fase mais restritiva da pandemia, quando não pôde acompanhar as aulas remotas por não ter celular ou acesso à internet. Mesmo com os desafios que a vida impõe, ela diz estar absolutamente decidida sobre o que quer no futuro. “Vou ser médica, preciso ajudar as pessoas”, afirmou.

Tags