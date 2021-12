Governo do Estado entrega 10.915 notebooks a estudantes da rede estadual

Em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira, 22, o Governo do Estado entregou 10.915 notebooks a alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino. Os contemplados foram alunos que se destacaram pelo desempenho escolar em todo o Estado, levando em conta critérios como notas no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) e no Exame Nacional o Ensino Médio (Enem).

Recebem a premiação alunos dos 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, incluindo os da Educação de Jovens e Adultos do nível médio (EJA – Médio). Foram investidos R$ 20,4 milhões na compra dos equipamentos. Já são quase 22 mil computadores entregues a estudantes neste ano, conforme o Governo do Estado. Desde 2016, o Estado entregou mais de 91 mil notebooks, um investimento de R$ 110 milhões.



Na cerimônia, o governador Camilo Santana (PT) afirmou que a entrega já deveria ter sido realizada, mas foi adiada pela pandemia e pelas eleições municipais. Ele também destacou em seu discurso que a iniciativa faz parte do investimento feito pelo Estado na educação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camilo citou diversos resultados positivos obtidos pela educação cearense, como no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em que 79 das 100 melhores escolas públicas do País de ensino fundamental eram cearenses. Ele também mencionou que o Estado é o quarto no Ideb referente ao Ensino Médio, tem a maior rede, proporcionalmente, de escolas profissionalizantes em tempo integral do País e já bateu a meta estabelecida para 2022 de ter 50% das escolas de Ensino Médio em tempo integral.



"Nós estamos construindo uma nova geração de jovens no Ceará. Ao investir em educação, o resultado não aparece de imediato. O resultado aparece a longo e médio prazo. O importante é que essa política não tem interrupção no Ceará. Que a gente continue a cada ano avançando porque dar oportunidade a pessoas da escola pública é garantir justiça social e igualdade".



Representou os alunos contemplados com o notebook o estudante Júnior Azevedo, ex-aluno da Escola Profissional Antonio Rodrigues de Oliveira, Pedra Branca (Sertão Central do Estado), hoje, graduando em Direito na Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele afirmou, em discurso na cerimônia, que os equipamentos tinham um "significado especial" para aqueles estudantes. "Essa conquista demonstra que o nosso esforço não foi em vão e que, graças à educação de qualidade, sempre poderemos colher bons frutos".

Critérios da Premiação:

Alunos dos 1º e 2 º ano do Ensino Médio e EJA Ano 1

A premiação considera frequência dos estudantes, notas e o total geral de alunos matriculados

Alunos do 3º ano e EJA Anos 2

Considera os classificados pelos melhores resultados com base no Spaece, assim como classificados pelos resultados do Enem



Tags