Grupo Mães da Periferia completa um ano e realiza confraternização

Formado por 12 mulheres, todas mães de vítimas de violência policial, o grupo Mães da Periferia completou um ano e iniciou uma confraternização, nesta segunda-feira, 20, na Barra do Ceará, em Fortaleza. O movimento teve início com a chacina da Grande Messejana, também conhecida como chacina do Curió, no dia 12 de novembro de 2015.

Dona Edna Souza é mãe do Alef Souza , de 17 anos, uma das vítimas da chacina e idealizadora do projeto e relata que, inicialmente, as mães eram de Fortaleza, mas após casos de violência policial que tiraram a vida de jovens no Interior, o grupo tem acolhido mães de Chorozinho — com o caso do Mizael —, Aquiraz, onde um jovem foi morto por policiais civis; além de Redenção.

Nesta segunda-feira, 20, acontece um amigo oculto e a entrega de cestas básicas. "Foi um ano de muita batalha e reconhecimento da nossa luta. A nossa bandeira é por memória e Justiça. que é para os casos não ficarem impunes. A Polícia mata esses jovens e diz que eles estavam com arma na mão. Dizem 'matei, pois achei parecido com alguém'. Mentira! E não importa se eram culpados ou não. A Polícia não é paga para matar", ressalta Edna.

Ela relata que o grupo é formado por 12 mulheres, mas há muitas outras que são mães e perderam os filhos para a violência policial, mas ainda não participam efetivamente do grupo, tanto pela distância física, quanto pelo medo de represália.

Das mães que integram o grupo, todas estão com os casos em cenário impunidade, sem que os acusados estejam presos ou condenados. "É uma Justiça lerda, lenta, cega. E se a gente se calar ai é que todos estão impunes", finaliza.

