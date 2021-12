Alunos de escolas de Fortaleza recebem Prêmio Sefin de Finanças Públicas

Nesta edição, o tema do Prêmio Sefin de Finanças Públicas foi "a importância dos tributos no combate à pandemia da Covid-19", premiando 36 alunos de escolas públicas e privadas de Fortaleza

Nesta quinta-feira, 16, a Prefeitura de Fortaleza premiou 36 alunos de escolas públicas e privadas da Capital cearense que foram ganhadores do Prêmio Sefin de Finanças Públicas. O projeto tem o objetivo de levar conhecimentos básicos sobre educação fiscal e cidadania aos estudantes. A premiação, que contou com a presença também de professores, aconteceu no Teatro São José, às 14h30min.

Tendo como tema “a importância dos tributos no combate à pandemia da Covid-19”, o prêmio, conforme prevê o edital, contemplou os estudantes ganhadores com smartphones e seus respectivos professores com o valor de R$ 1.000 por cada categoria. No total, 22 profissionais da área fiscal e educadores julgaram os trabalhos.

Os participantes concorreram nas categorias de desenho, para alunos do 1º ao 4º ano, de poema, para estudantes do 5º ao 8º, e de redação (texto dissertativo-argumentativo), para alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Ao todo, 5.489 estudantes de escolas públicas e privadas de Fortaleza foram inscritos no Prêmio, sendo 3.183 da rede privada e 2.306 da pública.

O professor de Língua Portuguesa Carlos Eduardo, que trabalha com o Prêmio Sefin desde 2016 no Colégio Menino Jesus de Praga, teve seis alunas premiadas nesta edição. “Estou muito feliz pelo resultado. É um trabalho árduo, porque eu tive cinco alunas premiadas na categoria desenho, onde fazer desenho não é fácil, e tive uma aluna premiada na categoria redação”, explica.

Para o professor, trabalhar nesta edição do Prêmio Sefin significou incentivar o aluno a entender a importância dos tributos, compreendendo que eles fazem parte do cotidiano das pessoas e também transformam a cidade de Fortaleza. “É a partir deles e da vontade dos cidadãos em ajudar a cidade que nós vamos ter os serviços, como saúde, educação, mobilidade urbana, cultura, assistência social, esporte e lazer”, pontua.

Para que os alunos desenvolvessem seus trabalhos, o professor Carlos tentou mostrar a importância dos tributos durante a pandemia da Covid-19, explicando que não seria fácil passar por esse momento, principalmente na área da saúde, se não fossem os impostos pagos pelos cidadãos da Capital cearense.

“Trabalhei durante todo o mês de setembro e início de outubro. Foram 40 dias de trabalho, porque eu trabalho com oficinas individuais e oficinas de orientação e de produção do trabalho do aluno, de maneira peculiar e específica por meio de imagens, vídeos e músicas para que eles entendam o assunto e consigam produzir o trabalho referente à série deles”, explica Carlos.

Como resultado do esforço, Ana Karoline, estudante do 2º ano do ensino médio do Colégio Menino Jesus de Praga, foi premiada em segundo lugar na categoria de redação. Para ela, o professor Carlos Eduardo foi fundamental em seu processo de aprendizado, uma vez que ela foi estimulada a praticar textos dissertativos desde o 6º ano do ensino fundamental.

"Busquei ir um pouco mais além do que aprendi em sala de aula. Busquei estruturas textuais, citações, alusões históricas que podem ser utilizadas em inúmeros temas dissertativos, além de expandir meu vocabulário a fim de enriquecer minhas redações [...] Não poderia estar mais orgulhosa e satisfeita com todo o empenho que tive ao longo desses anos", pontua Karoline. .

Outra aluna premiada foi a Marília Gabrielle, estudante do 4º ano do ensino fundamental do mesmo colégio que Karoline, ficando em segundo lugar na categoria de desenho. De acordo com a mãe da ganhadora, Rafaela Gomes, ela baseou a criação do seu desenho em notícias e realizou pesquisas sobre o assunto escolhido para o tema.

"Ela gosta bastante de desenhar e pintar nas horas vagas, nada profissional, mas ela usa o desenho como diversão. É a segunda vez que ela participa e ganha, então no começo ela não acreditou, mas logo ficou muito ansiosa e feliz", explica Rafaela.

