Fortaleza recebe o segundo Ponto do Entregador nesta segunda-feira, 13

No próximo mês de janeiro, um novo ponto de apoio aos entregadores deve ser instalado no Polo Gastrônomico da Varjota

A Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o iFood, entregou mais um Ponto do Entregador nesta segunda-feira, 13. O equipamento dispõe de banheiro, copa equipada para refeições, local para descanso, wi-fi, tomadas para carregamento de celular, além de estacionamento para motos e bicicletas dos entregadores.

Além das novas instalações, o equipamento conta com câmeras de monitoramento que são interligadas ao sistema de proteção junto à Polícia Militar. O objetivo é oferecer uma estrutura para que o entregador possa ter dignidade em seu trabalho, conforme o prefeito José Sarto.

O segundo equipamento do projeto piloto fica localizado na praça Matias Beck, entre as avenidas Antônio Justa, Abolição e Desembargador Moreira. Em janeiro, a Capital deve receber mais um ponto de apoio no Polo Gastronômico da Varjota, na rua Professor Dias da Rocha. O equipamento terá bancos para descanso, wi-fi, câmera de videomonitoramento, tomadas, calçada ampliada e estacionamento para motos e bicicletas.

A Prefeitura anunciou a parceria com o iFood no último mês de novembro. O novo equipamento é um teste de funcionamento em cooperação da iniciativa privada. Segundo o gerente de futuro do trabalho do iFood, Alexandre Martinez, Fortaleza é a única prefeitura do Brasil que conta com essa iniciativa.

O projeto-piloto do Ponto do Entregador foi criado no Laboratório de Inovação de Fortaleza (Labifor) e é um compromisso de campanha do prefeito José Sarto, anunciado em julho deste ano. O primeiro equipamento foi instalado no Polo Gastronômico da Varjota e inaugurado no mês seguinte ao anúncio do projeto.

Segurança viária

Além da melhoria nas condições de trabalho dos entregadores, o projeto Ponto do Entregador visa atuar na segurança viária. Em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a iniciativa promove ações de educação e a realização do curso de pilotagem segura, com aulas teóricas e práticas no Centro de Treinamento da AMC.

O Ponto do Entregador conta ainda com a parceria da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) e da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).



