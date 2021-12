Em campo sem preconceitos, I Copa de Fut7 da Diversidade começa na Areninha do Castelão

O Castelão prestigia mais um momento histórico. Dessa vez não é um Clássico Rei, mas a I Copa Elos Fut7 da Diversidade, que levou quatro times cearenses ao gramado da Areninha do Castelão neste sábado e domingo, 11 e 12.

O objetivo é promover um espaço seguro e respeitoso que celebre o talento de jogadores e jogadoras da comunidade LGBTQIA+Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, Intersexo, Assexuais e mais do Ceará. O evento foi organizado e promovido peloCangayceiros Futebol Clube (CFC) e pelo Festival Elos.

"Desde criança eu tive um pouco de dificuldade (de me inserir no futebol) por eu já ter esse jeito afeminado. E até eu me aceitar a ser uma mulher trans, tinha muito preconceito", relembra Giselly Rodrigues, 34 anos, zagueira do CFC, de Fortaleza.

Moradora do bairro Bom Jardim, Giselly sempre se destacou nas competições, sem importar a posição em campo. Era a melhor goleira, a melhor zagueira, a melhor tudo. "Dentro de campo, existe a rivalidade. Isso não tem como evitar. Mas a gente está unido em prol da diversidade de gênero, a gente está abrindo as portas para todo mundo para não existir essas barreiras (preconceituosas)", comemora.

Além dos atletas da comunidade LGBTQIA+, algumas comissões técnicas têm mulheres representando. No CFC, a treinadora é Katiane Venâncio, 33, atleta profissional de futsal em campeonatos estaduais e nacionais. "A gente nunca teve a oportunidade de ter um campeonato, por causa da discriminação. Dizem que tem inclusão, mas não existe, na verdade", comenta.

Para Mardônio Barros, diretor do Festival Elos, a copa é uma forma de demarcar um debate emergente da sociedade. "Tanta gente morre por causa do preconceito, é inadmissível isso. Essa é uma contribuição que a gente pode dar para que a gente tenha um ambiente mais fraterno na nossa sociedade, onde a diversidade seja uma riqueza", afirma.

O primeiro jogo foi entre CFC e Naara Esporte Clube (Maracanaú). O Naara venceu por três a dois. A copa premiará o primeiro lugar com troféu e medalhas de ouro, enquanto o segundo e o terceiro lugar receberão as medalhas de prato e bronze, respectivamente.



