Após roubo, suspeitos batem carro em acostamento e são rendidos pela Polícia em Fortaleza

Um jovem de 21 anos, outro de 19 e um adolescente de 17 foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) nessa sexta-feira, 10, após roubo de um veículo, em Fortaleza. Os suspeitos foram alcançados no cruzamento da avenida Visconde do Rio Branco com a rua Coronel João Carneiro, no Bairro de Fátima, durante perseguição policial. Na fuga, o trio ainda colidiu o carro no acostamento de um imóvel antes de ser rendido pelos policiais. Nenhum pedestre foi atingido.



A PM-CE recebeu a denúncia sobre o roubo do veículo por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que conseguiu rastrear o caminho do automóvel em tempo real. Com as informações, os policiais fizeram rápido deslocamento em busca de localizar os suspeitos. No meio da diligência, o trio percebeu que estava sendo perseguido e tentou fugir em alta velocidade.

Sobre o assunto Caminhão incendeia após tombar na BR-116, em Barro; motorista está bem

Moto pega fogo ao bater em caminhão e motociclista morre na hora em Ibicuitinga

Três funcionários terceirizados da Enel morrem atropelados por carro desgovernado em Itarema

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o cerco se fechar, eles colidiram o veículo na conversão de uma curva. Em seguida, foram rendidos e tiveram o carro vistoriado. Dentro do veículo, a PM-CE encontrou uma pistola com 13 munições, bolsa com moedas, carteira com documentos, dois aparelhos celulares, uma chave de motocicleta e quatro porções de maconha.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde os dois maiores de 18 anos foram autuados por roubo e corrupção de menores. Já o adolescente pode cumprir medidas socioeducativas por ato infracional análogo ao crime de roubo.



Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas e reportagens especiais. Clique aqui e assine OP+

Tags