Veja as atribuições na Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal em Fortaleza

Em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Fortaleza, o Projeto de Lei Complementar nº 74/2021, de autoria do prefeito José Sarto (PDT), foi aprovado na última quarta-feira, 8. O PL que trata sobre a reorganização e reestruturação administrativa da Prefeitura de Fortaleza.

O destaque da mudança trazida pelo PLC n º74/2021, fica por conta do fato de algumas coordenadorias ganharem o status de Secretaria. É o caso da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-estar Animal (Coepa). A pasta terá como missão elaborar e executar o Plano Municipal dos Direitos dos Animais, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA).

Novas atribuições da Coepa

O Artigo 2º do PLC nº 74/2021 introduz e vincula a Coepa ao Gabinete do Prefeito. Inserido o artigo 28-A na Lei Complementar nº 176, de 19 de dezembro de 2014, a qual dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. A nova deliberação determina quais são as atribuições do novo órgão. Segue abaixo os principais incisos:

II - Realizar projetos, firmar parcerias e gerir equipamentos de prestação de serviços em saúde animal, como clínicas ou hospitais veterinários credenciados, de preferência públicos, bem como com organizações não governamentais protetoras de animais e com protetores independentes, visando à saúde e bem-estar animal;

IV - Instituir grupos de trabalho e de estudo para divulgar e acompanhar a legislação, sugerindo modificações necessárias, visando à proteção e garantia dos direitos animais;

V - promover programas de conscientização da adoção, proteção, guarda responsável, bem-estar e direitos animais;

VI - promover a capacitação de educadores ambientais e demais agentes públicos no que tange à proteção e bem-estar animal;

X - apoiar e estabelecer parcerias com órgãos de fiscalização no combate à criação, comércio ilegal, maus tratos, condições sanitárias e demais infrações cometidas contra os animais;

Mais autonomia para a Coepa

Com a mudança de status, a Coepa deixa de ser vinculada a uma outra secretaria, que antes era a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP). Agora a entidade estará diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito, assim como as demais pastas. A medida foi uma das promessas de campanha de José Sarto. O gestor havia prometido criar órgão durante a corrida eleitoral de 2020, embalado no sucesso de sua cachorrinha de estimação, a ‘marrion’.

“Segundo informou a assessoria da Coepa, o novo status dará maior poder de decisão ao órgão. “Nós agora vamos ser ordenadores de despesas. Vamos poder ter mais autonomia para realizar as nossas políticas públicas de proteção animal. Então, essas são as principais mudanças que nós teremos", afirmou Sarto.





Veja o artigo completo do PLC nº 74/2021 que muda o status da Coepa e informa suas competências:

ART. 2° Fica renomeada e vinculada ao Gabinete do Prefeito a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem- Estar Animal, incluindo-se o artigo 28-A à Lei Complementar n° 176, de 19 de dezembro de 2014, com a seguinte redação:

ART. 28-A. Compete à Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal:

I - elaborar e executar o Plano Municipal dos Direitos dos Animais, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA);

II - Realizar projetos, firmar parcerias e gerir equipamentos de prestação de serviços em saúde animal, como clínicas ou hospitais veterinários credenciados, de preferência públicos, bem como com organizações não governamentais protetoras de animais e com protetores independentes, visando à saúde e bem-estar animal;

III - Promover eventos, estudos, pesquisas e ações educativas relativos à proteção e bem-estar animal;

IV - Instituir grupos de trabalho e de estudo para divulgar e acompanhar a legislação, sugerindo modificações necessárias, visando à proteção e garantia dos direitos animais;

V - promover programas de conscientização da adoção, proteção, guarda responsável, bem-estar e direitos animais;

VI - promover a capacitação de educadores ambientais e demais agentes públicos no que tange à proteção e bem-estar animal;

VII - planejar e executar o Programa Permanente de Controle Populacional de Animais Domésticos em parceria com a SMS e SEUMA;

VIII - promover o censo populacional canino, felino e de outros animais domésticos com tutores;

IX - implantar administrar a Rede de Defesa e Proteção Animal no Município de Fortaleza, em parceria com as organizações não governamentais e protetoras independentes;

X - apoiar e estabelecer parcerias com órgãos de fiscalização no combate à criação, comércio ilegal, maus tratos, condições sanitárias e demais infrações cometidas contra os animais;

XI - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Outras mudanças administrativas

Outras mudanças feitas através do PLC nº 74/2021 são: a extinção da Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas (Cerif). A Comissão de Licitação de Fortaleza passa a ser vinculada à Procuradoria Geral do Município (PGM) e a Autarquia de Paisagismo e Urbanismo (Urbfor) se liga à Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).



A Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor) passa a ser denominada Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental.



O projeto de lei estabelece a nova categoria de Autarquias e Fundações Especiais, dando destaque ao Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), à Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e à Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), órgãos da Administração Indireta com vinculação direta ao Gabinete do Prefeito.



