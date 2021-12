Instituto promove Dia D de combate à retinoplatia diabética

Em alusão ao Dia Nacional do Cego, lembrado em 13 de dezembro, o Instituto Olhar, em parceria com a Rede Bioclínica, promove o dia D de combate à retinopatia diabética, principal causa de cegueira entre pessoas diagnosticadas com diabetes. A ação, que pretende atender três mil pessoas com exames gratuitos de mapeamento da retina, acontece neste sábado, 11, das 8 às 12 horas. Interessados devem preencher um teste que está disponível no site e redes sociais da instituição.

A iniciativa busca orientar a sociedade sobre os riscos do diabetes, principal causador da doença. Segundo a oftalmologista retinóloga Marília Macedo Rebouças, os sintomas iniciais da retinopatia diabética são imperceptíveis. “Quando apresenta, o paciente se queixa de manchas escuras na visão, borrões ou embaçamento leve. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são os resultados do tratamento”, explica.

De acordo com a especialista, pessoas que têm diabetes tipo 1 podem ter alterações na retina a partir de cinco anos do diagnóstico e não apresentar sintomas. “Pode ter manchas de sangue ou inflamações que já podem atingir a visão do paciente. Já aqueles que têm diabetes tipo 2, podem ter lesão na retina a partir do diagnóstico. Os vasos da retina são bem delicados e é o primeiro órgão a ser afetado pela diabetes”, afirma.

Mesmo sem sintomas, os diabéticos devem fazer o mapeamento da retina, explica a oftalmologista. “Essa campanha é importante devido ao altíssimo número de diabéticos que não tem condições de fazer esse exame”, disse. Segundo a médica, durante a ação serão realizados ainda o aferimento da pressão arterial e da glicemia em jejum dos pacientes, além de palestras educativas sobre a doença. Na ocasião, pessoas que apresentarem outros sintomas de doenças oculares serão encaminhadas para tratamento médico.

Serviço

Campanha “Dia D contra a Retinopatia Diabética e outras doenças oculares”

Rede Bioclínica Messejana: rua Padre Pedro de Alencar, 694

Link do Teste para participar: https://diabetes.institutoolhar.org

