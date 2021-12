Ciclofaixa de Lazer terá conexão com Corredor Cultural do Benfica neste domingo, 12

Uma edição especial da Ciclofaixa de Lazer ocorre neste domingo, 12. Conectada à programação do Corredor Cultural do Benfica, o trecho da avenida da Universidade, no entorno da reitoria, recebe um ponto de apoio com diversas atividades para os ciclistas das 8 às 10 horas. No local, haverá a distribuição de placas que incentivam o respeito aos ciclistas, uma estação do Mini Bicicletar com bicicletas compartilhadas infantis e doação de mudas de plantas.

LEIA TAMBÉM | Sindiônibus estima 50% de aumento na passagem de ônibus em 2022

Para a conexão com o evento cultural, haverá um ajuste do percurso, com a transferência do trecho entre as avenidas Domingos Olímpio e Eduardo Girão para a avenida da Universidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os três percursos da Ciclofaixa seguirão em direção ao Passeio Público. O Anfiteatro do Parque do Cocó, Passeio Público, Igreja Nossa Senhora Aparecida e Praça Jonas de Freitas (atrás do North Shopping) seguem como pontos de apoio. Agentes e orientadores da AMC, Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e Guarda Municipal realizam o apoio aos ciclistas.



Confira as rotas:

Rota Leste

A rota leste sairá do início da ciclovia da avenida Washington Soares em direção ao Passeio Público, passando pelo Ponto de Apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. O percurso seguirá pelas avenidas Sebastião de Abreu, Padre Antônio Tomás, Senador Virgílio Távora, Antônio Justa, Abolição, Beira-Mar (pela ciclovia paisagística), Historiador Raimundo Girão, Alberto Nepomuceno, rua Dr. João Moreira até o Passeio Público.

Rota Oeste

A rota oeste vai ligar a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo, ao Passeio Público. O circuito passará pela rua Braz de Francesco, avenida Bezerra de Menezes, rua Justiniano de Serpa, avenida Domingos Olímpio, rua Carlos Vasconcelos, seguindo para a avenida Beira-Mar (ciclovia paisagística), onde se conectará com a rota leste, em direção ao Passeio Público.

Rota Sul

A rota sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, ao Passeio Público. O percurso partirá da avenida Professor Gomes de Matos, rua Jorge Dumar, avenida Eduardo Girão, avenida da Universidade, passando pelo Corredor Cultural do Benfica, indo em direção à avenida Domingos Olímpio, onde se conectará com a rota oeste, em direção à avenida Beira-Mar (ciclovia paisagística), pela rua Carlos Vasconcelos. A partir da avenida Beira-Mar, se conectará com a rota leste, seguindo para o Passeio Público.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags