Aumento no repasse do Estado ao IJF era conversado há quatro anos

Mais de um ano após a entrega completa do segundo prédio do Instituto Doutor José Frota (IJF), o Governo do Estado anunciou aumento da verba para o hospital. Antes, o aporte estadual era de R$ 1,8 milhão. Segundo o anúncio feito nessa segunda-feira, 6, o valor passará a ser de R$ 6 milhões. O dinheiro será utilizado na compra de insumos hospitalares.

Segundo a superintendente do IJF, Riane Azevedo, há quatro anos conversas sobre aumentar a participação do Estado na verba do hospital são mantidas. O período foi marcado pela entrega de 203 novos leitos com a construção do IJF 2. Ao total, 665 leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) funcionam no local.

Com a capacidade aumentada, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que o custo do hospital é “altíssimo”. A Prefeitura de Fortaleza aporta R$ 45 milhões mensais para o IJF. O setor de traumatologia do IJF, referência no Estado, voltou a receber grande número de pessoas depois da reabertura social e econômica. “Isso traz uma demanda enorme de insumos, de tempo de internação, de ocupação de leito, de prótese. E esse recurso específico vai nos dar uma grande ajuda na aquisição de insumos”, disse Sarto.

Riane explica que a média de atendimentos de emergência no setor de trauma já voltou à quantidade observada antes da pandemia. “Nós recebíamos 6.500 pacientes por mês na emergência, tanto do Interior como da Capital. Estamos novamente com esse mesmo quantitativo”, disse.

A média de pessoas que precisam do hospital após acidentes envolvendo motocicletas aumentou. Em 2019, 650 pacientes por mês, em média, foram vítimas desse tipo de acidente. Em 2021, o número aumentou para 800 atendimentos mensais. Riane explica que a maioria é de municípios do Interior.

"Essa parceria faz parte do programa Juntos por Fortaleza, desde a época do ex-prefeito Roberto Cláudio. [O projeto] soma esforços e foca nas necessidades da população de Fortaleza. Agora nós estamos ampliando os recursos para o crescimento da unidade", comentou Camilo Santana, governador do Ceará.

Anualmente, os recursos somam cerca de R$ 72 milhões. Segundo Camilo, o valor dos meses de outubro e novembro de 2021 serão repassados de forma retroativa ainda neste mês de dezembro. O dinheiro é proveniente do Tesouro do Estado, conforme exposto pelo governador.

IJF na pandemia

Durante os períodos mais graves da pandemia na Capital, grande parte do prédio do IJF 2 foi dedicado a receber pacientes com Covid-19. A superintendente relata que chegaram a ser ocupados 180 leitos, sendo 100 de UTI e 80 de enfermaria. Neste período, recursos que eram normalmente destinados para o setor de trauma, precisaram ser realocados para atender pacientes infectados pelo coronavírus, de acordo com Riane.



