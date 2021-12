Restaurante registra incêndio em Fortaleza nesta sexta-feira; não houve feridos

O restaurante Emporium Pasto e Pizza, localizado no Shopping Salinas, na avenida Washington Soares, registrou um incêndio no início da tarde desta sexta-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As chamas atingiram a parte interna do estabelecimento, o teto do local e da loja vizinha.

Brigada de incêndio do shopping controlou o fogo e bombeiros foram acionados para debelar as chamas (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Eduardo Xavier Crispim, que foi ao local atender a ocorrência, o fogo começou a se propagar por volta das 13h30. A brigada de incêndio do shopping foi responsável por conter as chamas nos momentos iniciais, antes das duas viaturas dos bombeiros chegarem. O fogo foi totalmente debelado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ainda é prematuro analisar a causa. Tem que ter uma perícia do incêndio”, disse o tenente ao O POVO. O fogo atingiu principalmente a parte elétrica, aparelhos de ar condicionado e o exaustor do local.



Tags