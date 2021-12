Receita Federal apreende 5.300 pares de tênis falsificados em transportadoras de Fortaleza

Na manhã desta sexta-feira, 3, a Receita Federal realizou uma operação de fiscalização em transportadoras em Fortaleza. Outra ação aconteceu no dia 24 de novembro, ambas responsáveis por tirar de circulação cerca de 5.300 pares de tênis falsificados de diversas marcas famosas.

As operações foram deflagradas para preservar a saúde da população que acaba adquirindo os produtos que, em sua maioria, não atendem aos requisitos de segurança. Além disso, as apreensões visam proteger os comerciantes, importadores e produtores que atuam na legalidade, sendo ainda uma forma de preservar os direitos autorais das marcas.

A Receita Federal apreende mercadorias relacionadas a descaminho, contrabando e contrafação, que possuem entrada irregular no País ou proibição de comercialização no território nacional, sendo confiscadas nas zonas primárias e secundárias. Lojas onde as operações são realizadas ficam localizadas na zona secundária.

Fiscalização da Receita Federal

Quando mercadorias originais são confiscadas, representam crime de descaminho, a não ser que tenham sua comercialização proibida, como o exemplo de cigarros eletrônicos, sendo caracterizado como crime de contrabando. Produtos falsificados são classificados como contrafação.

Ainda, os produtos também podem ser doados para outros órgãos públicos, em um procedimento chamado de incorporação, onde a mercadoria doada passa a compor o patrimônio do órgão que a recebeu. A Receita Federal destinou recentemente ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) 464 aparelhos de celulares.

Mercadorias contrafeitas também podem ser doadas ao Exército Brasileiro após um processo de descaracterização da marca, sendo utilizadas na Operação Acolhida. Produtos que não podem ser comercializados são destruídos.

Penalidades

No tocante à Receita Federal, uma das penalidades configura a perda das mercadorias caso seja comprovadas que a entradas delas no País está sendo feita de forma irregular. No momento da retenção dos produtos, o comerciante é intimado a acompanhar a deslacração dos volumes e a apresentar a documentação comprobatória da regularidade de sua aquisição, na data agendada pela Receita, que é informada no Termo de Retenção.

A retenção das mercadorias visa evitar sua comercialização enquanto não se comprova sua regularidade. Caso seja comprovada a regularidade, a mercadoria é devolvida ao comerciante. O perdimento delas somente ocorre após o julgamento do Auto de Infração pela Alfândega.



