Parque Rachel de Queiroz: Prefeitura projeta entrega de novo trecho em janeiro de 2022

Primeira fase do Parque Rachel de Queiroz deve ser entregue em janeiro

As obras do Parque Rachel de Queiroz devem ser entregues à população de Fortaleza em janeiro de 2022. É o que aponta a Prefeitura após vistoria na manhã dessa quinta-feira, 2. De acordo com a gestão, as intervenções "de urbanização e paisagismo estão 90% concluídas".

Conforme a Prefeitura, os trechos 1 e 2 estão totalmente prontos e já foram entregues à população. "O trecho 5 acabou de ser 100% terminado e o trecho 6 está com 79% de evolução", continua o balanço municipal.

Veja imagens de como está o parque:

O Parque Rachel de Queiroz

Concebido em 1994, o Parque Rachel de Queiroz existe oficialmente desde 2014 e somente em março deste ano viu seu projeto começar a sair do papel. É o maior parque urbano de Fortaleza, passando por 14 bairros da porção oeste da Capital.

As obras de requalificação do equipamento foram iniciadas em março de 2020. Entretanto, devido à pandemia de Covid-19, os trabalho foram temporariamente suspensos e retomados em junho. De acordo com o projeto, a intenção urbanística é interligar todos os dez quilômetros de extensão com ciclofaixas e áreas verdes, possibilitando pedalar ou caminhar desde o açude João Lopes até o bairro Henrique Jorge.

De todos os trechos, o mais aguardado é o que está na avenida Governador Parsifal Barroso. O ponto receberá quadras esportivas, playground, bicicletário e espaço para leitura. Entre as intervenções estão também os sistemas de "wetlands", que permitem drenar e purificar grandes volumes de água em áreas alagadiças.

O Parque integra o programa Fortaleza Cidade Sustentável. O financiamento da requalificação, assim como demais projetos do FCS, é o primeiro da Capital dedicado exclusivamente para o meio ambiente e foi contratado por meio da prestação de crédito externo com o Banco Mundial, no valor de US$ 73,3 mi. Outros US$ 73,3 mi são investimento da Prefeitura e o projeto total tem prazo de cinco anos para execução.

