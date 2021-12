Dezembro Vermelho: Prefeitura de Fortaleza implanta iluminação especial para conscientizar sobre HIV

Por meio de iluminação vermelha, campanha Dezembro Vermelho busca conscientizar a população de Fortaleza sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do vírus HIV/Aids

A Prefeitura de Fortaleza implantou uma iluminação especial em espaços e prédios públicos da cidade em celebração à campanha Dezembro Vermelho, que busca conscientizar as pessoas sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do vírus HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Alguns locais da Capital foram iluminados com luz vermelha nessa quinta-feira, 2.

A campanha, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) por meio da Coordenadoria Especial de Iluminação Pública, se encerra no final deste mês. Além disso, a prefeitura está realizando ações alusivas ao Dezembro Vermelho por meio de seminários, ações educativas e do reforço na oferta de testes rápidos de HIV/Aids nas Unidades de Atenção Primária à Saúde.

Os locais da Capital que receberam a iluminação vermelha são:

- Paço Municipal;

- Prédio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP);

- Prédio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC);

- Catedral;

- Hospital da Mulher;

- Centro Cultural Belchior;

- Vila das Artes;

- Praça do Cristo Redentor;

- Casa do Barão de Camocim;

- Jangadinha (Beira Mar);

- Estátua de Iracema (Volta da Jurema);

- Estátua de Iracema (Messejana);

- Praça Portugal;

- Praça do Ferreira;

- Estoril.

