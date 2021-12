Associação entrega cartões-alimentação para famílias de pescadores em Fortaleza

A Organização O Pequeno Nazareno (OPN) realiza nesta semana a entrega de cartões-alimentação para famílias de pescadores nos bairros Mucuripe e Barra do Ceará. Com início nesta quarta-feira, 1º, a ação é de iniciativa da Petrobras, e segue até sexta-feira, 3.

Ao todo serão entregues 276 cartões no Mucuripe e 34 na Barra do Ceará. O benefício é voltado para famílias em vulnerabilidade social selecionadas previamente em cadastro de assistência da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) com apoio da OPN.



