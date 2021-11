Feirinha Chama as Amigas mobiliza empreendedores para evento no Shopping Salinas

A Feira ainda contará com um espaço exclusivo para crianças, com Pula Pula, Slime e Gesso

No próximo sábado, 4, ocorre mais uma edição da Feirinha Chama as Amigas. O evento surgiu com o propósito de unir empreendedores de diversos segmentos para expor os seus produtos e serviços. A feira será realizada no estacionamento do Shopping Salinas, no bairro Edson Queiroz, das 16h às 22h.

Com mais de 80 expositores, o público pode encontrar no local: artesanato, bijuterias, gastronomia, moda, papelaria, decoração, calçados e cosméticos. Cada expositor tem direito a um espaço reservado de 3m x 3m, que poderá ser dividido com outro expositor. Os espaços também terão toldo, ponto de energia e divulgação nas redes sociais, no rádio, panfletagem aos arredores e faixa na frente do Salinas.

A Feirinha Chama as Amigas ainda contará com um espaço exclusivo para crianças, com pula-pula, oficina de slime e gesso. Assim como nos outros dias, no sábado terá música ao vivo. Cilene Marques será a atração do evento.

Dúvidas sobre o evento podem ser tiradas pelo site do evento.

