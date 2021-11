Validade das carteirinhas estudantis 2020 é estendida até o dia 6 de dezembro

Etufor iniciou, no último dia 23 de novembro, a entrega dos novos documentos de 2021, que começam a valer a partir do dia 7 de dezembro

A validade das carteirinhas estudantis 2020 foi estendida até o dia 6 de dezembro, em Fortaleza, conforme informou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nesta segunda-feira, 29. Antes, o prazo de utilização do documento estava previsto para terminar nesta terça-feira, 30. A Etufor iniciou a entrega das carteiras de estudante de 2021 no dia 23 de novembro. Os novos documentos passam a valer a partir do dia 7 de dezembro.

As carteiras de estudante 2021 já estão sendo entregues desbloqueadas para as entidades estudantis. O aluno deve acessar a plataforma digital da Etufor (https://idestudantil.fortaleza.ce.gov.br), consultar o status de confecção e localizar qual entidade representa os estudantes da instituição de ensino onde estuda, sejam escolas ou faculdades.

De acordo com a Etufor, os créditos das carteiras 2020 serão automaticamente transferidos, dentro do prazo de 7 dias, para o documento novo de 2021. Caso o estudante queira agilizar o processo, com transferência de créditos de forma imediata, deve ir aos postos de atendimento do Bilhete Único.

Os estudantes que nunca utilizaram carteira estudantil e receberam o documento pela primeira vez já podem utilizá-lo de forma imediata.

Como solicitar carteira estudantil 2021

Para os estudantes que ainda não solicitaram o novo documento, a orientação é acessar a plataforma digital da Etufor, enviar os documentos e aguardar a validação do processo por e-mail. Os estudantes podem ainda realizar ou atualizar a biometria facial por meio da plataforma digital.

A Etufor também disponibiliza o atendimento presencial, de 8 às 16h30min, em sua sede, que fica na Avenida dos Expedicionários, 5677, no bairro Montese, em Fortaleza; nas unidades do shopping RioMar Kennedy e Aldeota; Vapt-Vupt Messejana e Antônio Bezerra; e na Central de Cidadania da Câmara dos Vereadores, mediante agendamento, pelo site: http://etuforweb.fortaleza.ce.gov.br.



