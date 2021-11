Prefeitura deve responder formalmente a reivindicações de trabalhadores da Beira Mar

Durante audiência pública sobre a situação de permissionários do Mercado dos Peixes do Mucuripe, vendedores ambulantes e pescadores da Beira Mar, a Prefeitura de Fortaleza concordou em responder formalmente a 20 reivindicações dos trabalhadores compiladas em um documento. O momento de diálogo foi realizado na Assembleia Legislativa do Ceará nesta segunda-feira, 29.

Os trabalhadores compareceram em massa, lotando o auditório da AL-CE. Representantes dos permissionários estacionários, dos pescadores, dos trabalhadores do Mercado dos Peixes, e dos empreendedores da Beira Mar, além do público, foram ouvidos por vereadores, deputados e chefes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e da Regional II.

As principais reivindicações dos grupos presentes, lidas pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol), giram em torno de melhorias estruturais para os comerciantes e pescadores, melhor tratamento por parte de agentes de fiscalização e maior participação dos trabalhadores nas tomadas de decisões. Eles também reclamam por um diálogo contínuo e transparente com os órgãos municipais.

A construção de espaços para carpintaria naval e depósito de materiais é uma das demandas dos pescadores. Eles também pedem um local equipado com mesas de alumínio para escamação e evisceração de peixes, contando também com ponto de água e esgotamento. A padronização das barracas de café e alimentação para pescadores e uma sede para um memorial sobre a história jangadeira do Mucuripe são outras das reivindicações.

Antônio Leonisio Ribeiro, representante dos pescadores, reclamou da falta de diálogo e afirmou que a luta dos trabalhadores é por espaço. "Não vamos deixar mexer em um caroço da praia do Mucuripe", clamou. (Foto: FABIO LIMA)



Já os permissionários estacionários, como vendedores de água de coco, ambulantes, entre outros, pedem atenção à estrutura de trabalho e atendimento aos clientes. Eles querem a permissão de utilizar cadeiras e mesas próximas aos seus postos de trabalho. Além disso, demandam a utilização de coletes de identificação sem a palavra “camelô”. Também desejam novos freezers, padronização da quantidade desses equipamentos e guarda-sóis. Grades para colocar os cocos também foram requisitadas.

Devido aos impasses entre os permissionários do Mercado dos Peixes e a administradora do local, que motiva manifestações desde outubro, os trabalhadores pediram anulação do contrato feito com a empresa privada em busca de maior participação e protagonismo dos comerciantes. Eles também querem liberação do estacionamento para permissionários das 5h às 17horas, retirada do valor de condomínio que precisa ser pago, a construção de uma sala de reunião, de um depósito de bebidas e a volta da área de manipulação dos produtos para dentro do mercado.

Participação de comerciantes e pescadores que trabalham há gerações na Beira Mar nas decisões sobre o local foi uma das principais reivindicações do público. (Foto: FABIO LIMA)



"Nós estamos sofrendo com a gestão da atual empresa [Parkfor Estacionamento Soluções e Serviços Eireli] ditando regras, sem oficializar nada. Ninguém sabe quem são eles, porque eles não se identificam como a prestadora que ganhou a licitação. A desorganização é total, e ainda há o aval da Secretaria Regional. Não há diálogos oficiais entre a empresa e os permissionários. Há três semanas não tenho retorno da empresa", disse Rogerbert Lima Alves, presidente da Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes.

Não há prazo para que a Prefeitura responda a todas as reivindicações. No entanto, ficou acordado com a superintendente da Agefis, Laura Jucá Araújo, a qual estava presente na audiência, que o protocolo de abordagem dos fiscais que atuam na Beira Mar será elaborado. O secretário Rennys Aguiar, por meio da Regional II, também estava presente e concordou com a resposta oficial às reivindicações.

“São 1.400 iniciativas na joia da coroa do turismo cearense, que é a Beira Mar. É natural que esse processo de discussão aconteça, e que a gente possa encontrar o melhor modelo [de administração]”, disse Rennys.



