Prefeitura de Fortaleza inaugura 94º Areninha, no bairro Coaçu

O prefeito José Sarto (PDT) e o governador Camilo Santana (PT) inauguraram mais uma areninha em Fortaleza. Com a praça esportiva do bairro Coaçu, são 246 campos de grama sintética construídos em todo Estado. São 152 construídos pelo governo estadual no Interior e outros 94 instalados na Capital, fruto de parceria com a Prefeitura.

Para o prefeito de Fortaleza, a areninha não influencia somente a vida dos esportistas. “Tem vitalização no seu entorno com luz de LED e luz branca. A areninha incrementa a microeconomia da região, um vendedor pode ali vender um cachorro-quente, uma água, um sorvete. Ela mexe com a economia local”, destacou José Sarto sobre a importância do equipamento para a comunidade.

A obra conta com um campo de jogo society com alambrados e rede, tem acessos pavimentados e torres de iluminação. O projeto entrega à comunidade espaços urbanizados e seguros para convivência, lazer e formação cidadã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja também | Capitão Wagner pode ingressar no PL de Bolsonaro?

Portugal detecta 13 casos da variante ômicron em jogadores do Belenenses

Camilo Santana ressaltou que a entrega de mais uma areninha mostra o compromisso do atual Governo com a prevenção da violência e dos problemas enfrentados pela Segurança Pública.

“O desafio é combatermos a violência, o problema da segurança. E o problema da segurança se enfrenta de um lado com um reforço policial, com inteligência, com tecnologia, e nós não temos medido esforço para isso. Mas se enfrenta também com a prevenção, que é escola de tempo integral, areninha, atividades esportivas e tirar a meninada da rua e trazer para cá”, disse Camilo.



Tags