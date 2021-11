146 mil cearenses fizeram prova do Enem neste domingo

Parte do trabalho e estudo de milhares de brasileiros nos últimos meses foram testados neste domingo, 28, durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este foi o segundo dia de provas da principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Em Fortaleza, na saída dos locais de provas, candidatos divergiam sobre o nível de dificuldade do teste, mas ainda assim se mostraram confiantes no sucesso.

Ao longo de todo o dia, O POVO passou por diferentes locais de provas espalhados pela Capital e conversou com candidatos que disseram estar "tranquilos" para mais essa etapa. Como no caso de Cassiane Roche de Oliveira que, aos 17 anos, afirmou estar confiante. "Até porque é das matérias que me dou superbem", declarou ela, que prestou as provas na Universidade de Fortaleza (Unifor).

No domingo passado, 21, foram aplicadas provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já neste segundo dia de Enem 2021, as provas foram de Ciências da Natureza e de Matemática e suas tecnologias.

