Segundo dia do Enem em Fortaleza: prova já começou

Segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo, 28. As provas serão de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Em alguns locais de aplicação em Fortaleza, minutos antes da abertura dos portões, ao meio-dia, a movimentação era tranquila. Candidatos chegando, representantes de escolas estimulando os estudantes e vendedores ambulantes costumam ser o cenário que antecede as provas.



Para Cassiane Roche de Oliveira, 17, estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Joaquim Moreira de Sousa, na Parangaba, chegou cedo no local de prova, no bairro Edson Queiroz. "Estou super tranquila sobre a prova, até porque é das matérias que me dou super bem", afirmou. O Enem, que para a estudante é a primeira vez, será um momento de experiência curricular. Ela afirma não ter ainda um foco em formação superior. E destaca as dificuldades do Ensino à Distância (EAD). "Foi meio complexo, porque entender as coisas à distância é meio difícil", frisou.

Weslei Rabelo, 19, conta que as provas deste domingo são mais "tranquilas". "Vou tentar alguma coisa de informática", justifica a aptidão pelas matérias de Exatas. Ele mora no bairro Aracapé e estuda na Escola Adalgisa Bonfim soares, e conta que o EAD começou difícil, mas depois se acostumou. "Minha escola deu muito suporte para quem ia fazer o Enem", ressaltou.



Weslei rabelo Gonçalves, 19, estudante que fará prova do Enem (Foto: Bárbara Moira)



Para a estudante Ana Cecília Sabino, 18, a experiência com o Enem no primeiro dia de prova foi “mais ou menos”. Aluna de escola pública, ela reclama que foram cobrados no exame temas que não foram abordados durante suas aulas. “Na prova tinha muito assunto que eu nunca vi na escola. Eu estou terminando o terceiro ano no ensino público e eu não vi metade dos conteúdos da prova. Se eu não tivesse um ensino extracurricular fora eu não conseguiria fazer nem a redação. É um baque”, comenta.



Com informações da repórter Alexia Vieira

Enem 2021: horário da prova

Assim como ocorreu no último domingo, 21, no primeiro de prova do Enem, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). Como não há redação neste segundo dia, serão cinco horas para responder às 90 questões e o exame termina às 18h30min. Confira os horários:

12h: abertura dos portões

13h: fechamento dos portões

13h30min: previsão para o início do segundo dia de prova

15h30min: saída sem o caderno de questões

18h: saída com o caderno de questões

18h30min: previsão para o término do segundo dia de prova

O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas após o início da aplicação dos testes. Ou seja, os participantes serão liberados a partir das 15h30min. Entretanto, para levar o caderno de questões para casa é preciso esperar os 30 minutos finais do exame.

Enem 2021: local da prova

Os participantes podem consultar o seu local de prova no site da Página do Participante, do Inep. O local de prova é informado por um cartão de confirmação. Vale destacar que além do endereço que o candidato que deve comparecer, o cartão traz informações como o número, prédio e sala onde será realizado o exame.

Para ter acesso à página, é necessário estar com login e senha em mãos, podendo ser acessada pelo computador, celular ou aplicativo do Enem. Saiba como consultar o local de prova do Enem 2021:

Acesse a Página do Participante;

Faça o login pela sua conta no Gov.Br;

Clique em "Aplicação";

Clique em "Local de Prova";

Após isso, um personagem interativo da Página do Participante irá te enviar um botão escrito "Local de Prova". Clique nele e tenha acesso ao seu Cartão de Confirmação, no qual constará o local onde você fará o Enem 2021.

Segundo dia do Enem 2021: que pode e o que não pode

Assim como a edição de 2020, o Enem 2021 tem regras especiais por conta da pandemia. O uso de máscara facial é obrigatório nos locais de aplicação. Participantes que estejam com Covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato.

Além da máscara de proteção facial, é obrigatório levar documento de identificação original, com foto. Não são aceitos documentos digitais. Outro item obrigatório é a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

É recomendado ainda que se leve o Cartão de Confirmação da Inscrição. Nele está, entre outras informações, o local de prova.

