Abrigo São Lázaro realiza ensaio fotográfico de animais em clima natalino; veja as imagens

Para incentivar a adoção de animais, o Abrigo São Lázaro criou uma campanha nas redes sociais onde publica ensaios fotográficos de cãezinhos em ambientes natalinos. A ação pede a interação dos seguidores para que mais posts sejam publicados.

“Já estamos entrando no ritmo de Natal, especialmente, realizamos um ensaio fotográfico para vocês, mas pra soltarmos como fotos de Natal, vamos fazer um pequeno desafio antes”, escreveu a conta oficial do abrigo no Instagram em um post com as primeiras fotos da campanha natalina.

O post incentiva que os seguidores cometem para “desbloquear” novas fotos com outros animais. “Se essa foto chegar a 300 comentários, vamos soltar as fotos de 3 cachorrinhos adultos pra vocês se apaixonarem!! Comentem muito, vocês não vão se arrepender!!”, pediu.

