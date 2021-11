Casos de dengue dobram no mês de outubro em seis Upas de Fortaleza

Em seis Unidades de Pronto Atendimento (Upas) de Fortaleza, os casos de dengue em outubro dobraram. Foram 321 diagnósticos no mês, 191 a mais do que do mesmo mês do ano passado. Os meses de mais atendimento para a doença nos equipamentos, porém, foram julho (1.734) e maio (1.677). As seis Upas que reúnem esse quantitativo de casos são: Messejana, Praia do Futuro, José Walter, Canindezinho, Autran Nunes e Conjunto Ceará.

“O pico da doença ocorre em período chuvoso, normalmente no início do ano, porém tivemos aumento de suspeitas agora no segundo semestre. A colaboração da população com cuidado com água parada, onde o mosquito se reproduz, é fundamental“, destaca em nota Patrícia Santana, médica emergencista e diretora de Cuidados e Saúde das UPAs geridas pelo ISGH.

Covid e Dengue

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns sintomas da dengue podem ser confundidos com os da Covid-19. "Em casos graves, há dengue hemorrágica, que precisa de internação e pode ser fatal sem os cuidados devidos. Já a Covid-19, geralmente, está relacionada a sintomas gripais, e, em casos graves, à dispneia (falta de ar)”, pontua Yasmin Costa, coordenadora médica da UPA Autran Nunes. Ao primeiro sinal de manifestação da doença, o paciente deve procurar o posto de saúde ou a UPA mais próxima de casa

Principais sintomas da dengue:

-Febre alta

-Dores musculares intensas e ao movimentar os olhos

-Mal-estar

-Falta de apetite

-Dor de cabeça

-Manchas vermelhas no corpo

Em casos graves, pode haver:

-Tontura

-Sangramento

-Falta de ar

-Redução da quantidade de urina

-Dor abdominal

-Vômitos