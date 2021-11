Homem de 28 anos é atacado por cachorro no bairro Rodolfo Teófilo e segue internado no IJF

Um homem de 28 anos foi atacado por um cachorro da raça Pit Bull no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, no sábado, 20, e segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O responsável pelo animal prestou esclarecimentos no 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No dia do ataque, a vítima voltava de uma padaria quando foi atacada pelo animal. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. O animal teria saído de uma residência e surpreendeu o homem.

Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado e a Polícia Civil ouviu o tutor do animal para obter esclarecimentos.

