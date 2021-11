Homem ameaça menina de 14 anos com uma faca e a estupra em terreno baldio na Sapiranga

Homem de 44 anos é suspeito de estuprar uma menina de 14 anos em um terreno baldio no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Ele foi preso em flagrante, nesse domingo, 21, por policiais militares que patrulhavam a área. De acordo com os primeiros levantamentos, a menina foi ameaçada com um objeto perfuro cortante enquanto caminhava pela rua. O suspeito a teria levado a um terreno baldio e a estuprado.

O suspeito, que já possui antecedentes por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante por estupro. Já a vítima, passou por exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (85) 3108-2950, da DDM de Fortaleza. O sigilo e o anonimato são garantidos.





