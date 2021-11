Enem 2021: estudantes começam a chegar aos locais de prova em Fortaleza

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ocorre neste domingo, 21. Os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias; de Ciências Humanas e suas Tecnologias; e redação. Os portões dos locais de prova abrem às 12 horas, com fechamento às 13 horas. Em Fortaleza, estudantes começaram a chegar por volta das 11 horas.

Ambulantes e tendas com distribuição de brindes já estavam em alguns locais de aplicação do exame às 10 horas deste domingo, 21. A aluna de 17 anos, Vânia Keyla, compareceu um pouco antes das 11 horas no Centro Universitário 7 de setembro (Uni7), onde vai fazer o exame pela terceira vez. Segundo ela, mesmo morando na Capital, saiu de casa mais cedo para evitar pegar trânsito e se atrasar.

Keyla realizou a prova no primeiro e segundo ano do ensino médio, a expectativa desta vez é conseguir aprovação no curso de Medicina Veterinária. “Pelos resultados que já tive, a tendência é tirar uma nota maior agora”, disse. Já a estudante Brunna das Chagas, 21, vai fazer o exame pela primeira vez e tentará aprovação no curso de Psicologia ou Nutrição, mas, segundo ela, as suas expectativas não são boas, pois o ensino remoto prejudicou a preparação para o Enem.

Na Universidade de Fortaleza (Unifor) havia intensa movimentação de candidatos antes da abertura dos portões. O trânsito também começou a se intensificar na região por volta das 11h40min. Quase na hora do fechamento dos portões, muita gente ainda chegava.



As alunas Letícia Cândido e Ana Beatriz Brito estão no segundo ano do ensino médio e se inscreveram para o Enem deste ano para treinar. As estudantes já se preparam para tentar aprovação para os cursos de Medicina Veterinária e Enfermagem no próximo ano. As duas chegaram mais cedo à Unifor por receio de se atrasarem. A expectativa é positiva. “Acho que vai ser bom, vamos saber como é e ter noção da questão do tempo de prova”, explica Letícia.

Já o aluno Emerson da Silva, 22, resolveu sair de casa mais cedo porque não tinha certeza do horário de abertura dos portões. Aluno do terceiro ano do ensino médio de escola pública, Emerson afirma que está com boas expectativas para a prova.

O estudante realiza o exame pela primeira vez e pretende cursar administração. “O Enem é um degrau muito importante para a nossa vida. Vou dar o melhor de mim e ficarei feliz com o resultado. A polêmica do Enem não me prejudicou e estou pronto para fazer a prova”, disse.

Gabriel Costa, 22, chegou cedo ao local de prova e ficou lendo um livro enquanto esperava o momento de entrar. O jovem já faz faculdade mas pretende tentar aprovação em outro curso. O aluno de Jogos Digitais quer tentar Psicologia.

“Estou bem calmo, sem expectativas”, disse. Em relação às polêmicas envolvendo o exame, o estudante afirmou que podem ser prejudiciais, além disso, ele acredita que as aulas virtuais impossibilitaram o acesso à educação para muitas pessoas e isso pode fazer com que elas percam oportunidades.



Mais de 206 mil cearenses farão o exame impresso, enquanto 2.457 optaram pela versão Digital. Neste domingo, o Enem impresso está sendo aplicado em 119 municípios cearenses. Já o Digital acontece apenas em Fortaleza, Quixadá e Sobral.

O segundo dia de Enem será no próximo domingo, 28 de novembro. Serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.



Atualizada às 13 horas

Com informações da repórter Marcela Tosi

