"Investigaremos se foi por culpa ou intencional", diz secretário de segurança sobre incêndio no Cocó

Um novo foco de incêndio foi registrado na vegetação do Parque Estadual do Cocó, na manhã desta sexta-feira, 19. Desde a última quarta-feira, 17, a Capital cearense lida com incêndios na área do Parque. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atua para debelar as chamas, e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as suspeitas de incêndio criminoso.

O titular da Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, disse que ainda não há nenhum dado que ateste as suspeitas de incêndio criminoso, mas que ,"havendo ação humana", as causas serão investigadas, informou à rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 19. O secretário concedeu entrevista ao jornalisra Jocélio Leal.

LEIA MAIS | Cocó tem novo foco de incêndio na manhã desta sexta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Como de praxe para este tipo de incêndio, foi instaurado um inquérito policial, até para se identificar se há uma ação humana no incêndio. Havendo ação humana investigaremos se foi por culpa [culposo, quando não há intenção] ou intencional."

O titular da SSPDS informou que foi instaurado um inquérito pela PCCE na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e foi solicitada uma perícia à Perícia Forense do Estado do Ceará. "Estamos analisando imagens de câmeras da região, e os policiais seguem em campo. Até o momento, não há indicativo concreto se é ou não criminoso", concluiu.

Tags