Dois irmãos são presos suspeitos de trafegarem em veículo clonado

Dois irmãos foram presos na noite dessa quinta-feira, 18, suspeitos de trafegarem em um veículo clonado. A captura ocorreu no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no veículo também estava presente um adolescente. Com os capturados, foram localizados um simulacro de pistola e um facão.

A ação foi iniciada logo após a PMCE ser acionada para abordar um veículo detectado por sistemas de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O carro apresentava sinais de identificadores adulterados. Conforme levantamentos policiais, o veículo também estaria sendo utilizado em crimes na região.

Sobre o assunto Casal suspeito de integrar organização criminosa em Sergipe é preso no Ceará

Prisão de traficante conhecida como "Majestade" deu origem à maior operação da Polícia Civil contra facção

"Gerentes" de facção criminosa são alvos de operação da Polícia Civil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a abordagem, foram identificados dois homens: Davi da Silva Teodoro, de 25 anos, e Jasiel Teodoro da Silva, de 20 anos. Além da dupla, também estava presente no veículo um adolescente de 17 anos. Os PMs constataram que o carro teria sido clonado. No interior do automóvel, os policiais militares também localizaram um simulacro de pistola e um facão.

Os dois adultos foram conduzidos para o 13º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante pelo crime de receptação, associação criminosa e por estarem na companhia de um menor. Já o adolescente, foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Ele foi ouvido e liberado por não haver indícios da participação dele no ato infracional. A PC-CE segue apurando o envolvimento da dupla capturada em crimes ocorridos na região.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags