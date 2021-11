Varjota foi o primeiro bairro contemplado com projeto-piloto. Estão previstos quatro pontos de apoio e um ponto central, com uma estrutura mais robusta, instalado em parceria com o Ifood

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quinta-feira, 18, que firmou parceria com o Ifood para ampliar o conceito do Ponto do Entregador. O Termo de Cooperação Técnico foi firmado com a empresa de delivery por meio da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova). A ideia é que, até o fim do ano, a Capital conte com um ponto central no Meireles e com dois pontos de apoio no Polo Gastronômico da Varjota.

Sobre o assunto Ponto do Entregador: Fortaleza terá unidade central no Meireles até o fim do ano

Incêndio no Parque do Cocó é totalmente controlado pelo Corpo de Bombeiros

Em julho, a Prefeitura havia anunciado a criação do projeto, e um mês depois a Varjota foi o primeiro bairro contemplado com a iniciativa. Unidade fica localizada no cruzamento entre as ruas Coronel Jucá e República do Líbano. "O projeto do Ponto do Entregador tem como objetivo ordenar o espaço urbano e dar melhores condições de trabalho para os entregadores, que são tão importantes para a cidade”, disse o presidente da Citinova, Luiz Alberto Sabóia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As obras do segundo ponto, localizado na rua Professor Dias da Rocha, no Meireles, foram iniciadas no último dia 10, e a previsão de entrega é na primeira quinzena de dezembro. Assim como primeiro, o novo ponto a ser instalado com a empresa de delivery será aberto ao público e terá banheiro, copa equipada para refeições, além de local para descanso, wi-fi, tomadas para carregamento de celular e estacionamento para motos e bicicletas.

“Nesta fase piloto, estão previstos quatro pontos de apoio, que estão sendo implantados pela Prefeitura, e um ponto central, com uma estrutura mais robusta. Com essa parceria com o Ifood, este ponto (central) será instalado na praça Matias Beck, localizada entre as avenidas Antônio Justa, Abolição e Desembargador Moreira", disse o presidente da Citinova, Luiz Alberto Sabóia.



Segundo ele, não existe local definido para outros dois pontos. "Outros dois serão instalados em outras regiões para que possamos monitorar, avaliar e expandir o projeto para toda a cidade", acrescentou o presidente da Citinova.



O projeto-piloto do Ponto do Entregador surgiu no Laboratório de Inovação de Fortaleza (Labifor) e é um compromisso de campanha do prefeito José Sarto. Todo planejamento e execução é feito pela Secretaria da Gestão Regional (Seger).



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags