Homem é morto com cinco tiros dentro de casa em Fortaleza

Um homem foi assassinado a tiros dentro da casa onde morava na noite desta terça-feira, 16, em Fortaleza. O crime aconteceu por volta das 18h10min na rua João Brígido, no bairro Joaquim Távora. Segundo relato de testemunhas, os disparos foram efetuados por dois homens que chegaram ao local em uma moto. Eles teriam entrado na residência e ordenado a saída da mãe da vítima antes de cometerem o homicídio.

Sobre o assunto Filho que matou mãe idosa a facadas se preparava para fugir quando foi preso

Feriadão registrou homicídios em pelo menos seis bairros de Fortaleza





Os moradores não conseguiram identificar os criminosos. Havia pessoas nas calçadas em casas da vizinhança no momento do crime. A Polícia Militar (PM) segue em diligências na tentativa de localizar os suspeitos. A área foi isolada pelos agentes até a chegada da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que fez o recolhimento do corpo e colheu elementos que devem auxiliar na investigação. Investigadores da Polícia Civil também estiveram no local.



Populares contaram aos policiais que a vítima trabalhava como flanelinha e teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele havia se mudado para a residência há cerca de um mês. O POVO procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda as informações.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com informações da Repórter Flávia Oliveira

Tags