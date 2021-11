Encontro discute elaboração de Plano de Saúde de Fortaleza para os próximos três anos

Com participação da administração municipal e outros setores da saúde da Capital, o plano deve definir as prioridades da área para o período entre os anos de 2022 a 2025

Seminário para discutir propostas para o novo Plano Municipal de Saúde de Fortaleza aconteceu nos dias 9 e 10 deste mês, em evento promovido pela pasta municipal de Saúde. Além da administração pública, o evento contou com a participação do Conselho Municipal de Saúde e da sociedade civil, representado por membros do controle social e de conselhos regionais de Saúde.

Presente no evento, Élcio Batista (PSB), vice-prefeito e superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), disse que o encontro representa oportunidade para debater perspectivas do futuro e a reorganização em diversos aspectos. Entre outros assuntos, os participantes discutiram a influência de aspectos socioeconômicos para a saúde e o papel da participação social no planejamento da área.

Sobre o assunto Covid-19: Fecomércio-CE diz que passaporte de vacinação gera "constrangimento e discriminação"

Covid-19: cerca de 10 mil alunos da rede municipal de Fortaleza faltaram ao agendamento da vacina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também participaram do seminário a titular da Saúde, Ana Estela Leite; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Batista; a superintendente do Instituto Dr. José Frota (IJF), Riane de Azevedo; a consultora do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Marta Barreto; e o superintendente da Região de Saúde de Fortaleza (SRFOR), Alexandre Mont’Alverne.

O plano, que depende da aprovação de diversas áreas da saúde, servirá como parâmetro para os anos de 2022 a 2025. No documento em vigor, iniciado em 2018 e com término neste ano, algumas prioridades para a saúde da Capital foram compiladas. Entre elas, reduzir o sedentarismo e obesidade da população, além de aumentar o acesso à Rede de Reabilitação.

>> Leia a íntegra do Plano Municipal de Saúde de Fortaleza (2018 - 2021)

Tags