Defensoria realiza mutirão de atendimentos online no bairro Carlito Pamplona

A Defensoria Pública do Ceará (DPCE) realiza neste sábado, 20, a terceira edição do mutirão de atendimentos online. Durante a ação, que busca facilitar o contato entre defensores e assistidos, os atendimentos ocorrem dentro das comunidades. Desta vez, o mutirão acontece na Escola Municipal Tertuliano Cambraia, no bairro Carlito Pamplona, de 8 às 12 horas.

Os interessados devem realizar agendamento no local, entre os dias 18 e 19 de novembro, das 13 às 17 horas. A equipe da Defensoria receberá a documentação dos interessados, dando orientações necessárias para cada ação. Os atendimentos individuais para orientação jurídica online e protocolo de ações ocorrem no sábado, 20, pela manhã.

Sobre o assunto Consumidores que se sentirem lesados nas contas de água e luz podem recorrer à Defensoria Pública

No Ceará, pedidos de retificação de nome e gênero crescem mais de 700% em cinco anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cinco defensores estarão atuando durante a ação. De acordo com a Defensoria Pública, computadores serão disponibilizados no local para viabilizar o serviço. Segundo Michele Camelo, defensora pública e assessora de relacionamento institucional, a ação busca aproximar o serviço de quem não tem condições de se deslocar. “Por meio de computadores, a gente pôde ampliar a capilaridade do nosso serviço, chegando às comunidades em situação de vulnerabilidade digital”, pontua.

Ela destaca, ainda, o propósito principal destas ações. "Durante o período da pandemia, a Defensoria Pública reinventou e seguimos sempre firmes no compromisso de garantir o acesso aos direitos, de prestar orientações e promoção da educação e o mutirão vem sendo mais essa porta de acesso”, explica.

Serviço

Terceiro mutirão online da Defensoria Pública

Endereço: Escola Municipal Tertuliano Cambraia - Rua Monsenhor Rosa, 946, Carlito Pamplona.

Triagem: Dias 18 e 19 de novembro

Atendimento com defensor(a): dia 20 de novembro

Horário: 8 às 12 horas

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags