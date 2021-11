Chegada do Papai Noel abre temporada de Natal no North Shopping Fortaleza

Desde o início deste mês, shoppings de Fortaleza iniciam temporada de Natal, oferecendo momentos lúdicos e atrações temáticas aos visitantes. Neste domingo, 14, foi a vez da chegada do Papai Noel ao North Shopping Fortaleza, no bairro Presidente Kennedy, abrindo a temporada festiva. A visitação está aberta diariamente de 15 às 21 horas, e no dia 24 de dezembro, de 10 às 15 horas.

O Papai Noel recebe as crianças na Praça de Eventos. As visitar devem ser realizadas com todas as medidas sanitárias para evitar a proliferação da Covid-19, incluindo bancos com sinalização de distanciamento em frente ao trono. Para a abertura da temporada, que este ano tem o tema "Natal dos encontros", personagens natalinos recepcionaram os presentes, que foram presenteados com balões.

O shopping apresenta um painel de LED com fotos dos clientes e projeção mapeada, além de árvore interativa com telas de LED. Para o público infantil, há um escorregador, localizado na área do Papai Noel, e uma sala da projeção mapeada, ambos com acesso aberto ao público mediante cadastro no app do centro de compras.

O shopping também está realizando campanha promocional com o sorteio de um apartamento da Moura Dubeux Engenharia e um Jeep Renegade zero km, válido para compras a partir de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ação já está em andamento e segue até o dia 31 de dezembro.

Os cupons fiscais podem ser cadastrados na Loja de Trocas (Piso 3), ao lado da San Paolo, com funcionamento de segunda a sábado, de 10 às 22 horas, e aos domingos, de 11 às 21 horas. Os clientes que apresentarem o app do shopping na troca de cupons têm chances em dobro. O regulamento completo e as lojas participantes estão no site www.northshoppingfortaleza.com.br.

Serviço

North Shopping Fortaleza

Onde: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy

Quando: segunda-feira a domingo

Horário: Das 15 às 21 horas e, no dia 24 de dezembro, das 10 às 15 horas





