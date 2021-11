Caso Safadão: servidoras são convocadas pelo MPCE para discutir novo acordo

Em nota enviada ao O POVO, o Ministério explica que, dentre as pessoas convocadas nova audiência, há uma servidora pública, duas terceirizadas e duas que não possuem relação com o poder público

Cinco servidoras que teriam envolvimento com a vacinação irregular de Wesley Safadão, da sua esposa Thyane Dantas e da produtora Sabrina Tavares foram convocadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para discutir um novo acordo de não persecução penal (ANPP). O primeiro acordo no caso de Safadão e Thyane foi solicitado em 14 de outubro, mas valor proposto pelo MP não foi aceito pelo cantor.

O MPCE informou que a audiência irá acontecer dia 25 de novembro com o trio acusado e as cinco envolvidas, dentre as quais servidoras públicas e funcionárias terceirizadas. O conteúdo das propostas ainda não será divulgado. Essa audiência é a reta final do procedimento de investigação instaurado pelo Ministério Público.

Até a manhã da última quinta-feira 11, a defesa de Wesley Safadão, Thyane Dantas e Sabrina Tavares não havia apresentado nenhuma nova proposta de ANPP. Caso não haja acordo, o processo seguirá para análise do GT-Covid, que avaliará os próximos passos.

Leia a nota do MP na íntegra:

