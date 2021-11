Vídeo flagra adolescentes quebrando sala de aula de centro socioeducativo

Câmeras de segurança flagraram ação dos jovens depredando sala de aula no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, em Fortaleza

Adolescentes quebraram TV, quadro e cadeiras na sala de aula no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, em Fortaleza. Imagens flagraram a ação dos jovens depredando a unidade destinada aos menores de 18 anos em conflito com a lei. Caso foi na última segunda-feira, 8.

Sobre o assunto Homem apontado como chefe de facção criminosa é preso em Fortaleza

Líder de facção criminosa é preso pela Polícia Federal em Fortaleza

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) informou que a situação foi considerada como "evento simples", conforme definido na Portaria de Segurança Preventiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três adolescentes provocaram dano ao patrimônio. Conforme a Seas, não houve prejuízo no funcionamento do estabelecimento. "A situação foi controlada pelos profissionais da Unidade. Os protocolos administrativos estão sendo realizados para apuração pela Corregedoria do Órgão", diz a nota.

Tags