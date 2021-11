Homem apontado como chefe de facção criminosa é preso em Fortaleza

Uma ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu homem apontado como chefe de uma facção criminosa da comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil. Mario Rodrigues Lima, de 25 anos, conhecido como "Bebê", de 25 anos, foi capturado na última quarta-feira, 10, em Fortaleza. Ele é suspeito de homicídios, inclusive o caso que vitimou um homem chamado Danilo, conhecido como "Leiteiro". A morte aconteceu no dia 16 de julho de 2021. Um dos executores, o Leonardo Morais de Sousa, conhecido como Léo, também foi preso. Os outros dois executores do crime ainda não foram detidos.

Segundo a titular da 4º Delegacia de Homicídios, do DHPP, delegada Érika Moura, Danilo foi "decretado", que significa ser marcado para morrer, pela facção criminosa. A ordem foi dada por Mario, e o motivo foram agressões que Danilo teria feito contra uma mulher com dependência química chamada Ana Célia. Ela foi morta a pauladas no Centro de Fortaleza.

Danilo teria recebido a "missão" de agredir Ana Célia em virtude de problemas que ela teria tido com a organização criminosa. No entanto, ela acabou morta vítima das agressões, conforme a investigação policial. Como a facção criminosa não teria dado o "poder" para Danilo matar Ana Célia, ele teria sido executado no mesmo dia como "punição".

"Danilo teria tido autorização no frente para dar uma surra em uma usuária, por conta de uma dívida de droga, e ele se excedeu nessas agressões, ela veio a óbito. Ele não tinha autorização de matar ninguém no Oitão Preto e por conta disso foi decretado", explicou a delegada.

Mario foi preso no Oitão Preto, e o Léo no Centro de Fortaleza. No momento da prisão, Mario foi encontrado fugindo de casa. Ele estava saindo pelos fundos. Ele foi encontrado com documento falso, ele não fez uso, no bolso, conforme a delegada. "Fizemos a apreensão do documento falso e irá para à Perícia", relatou a delegada.

