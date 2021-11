Cães e gatos: campanha de vacinação vai até 5 de dezembro em Fortaleza

No último dia 6, a Capital realizou o dia "D" de Vacinação. Mais de 250 mil cães e gatos foram imunizados em 227 pontos espalhados no Município

Na Capital, a campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos continua até o dia 5 de dezembro. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, dez Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ) estarão realizando a aplicação dos imunizantes de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já aos sábados, domingo e feriados, os tutores podem se dirigir à sede da Vigilância, no bairro Maraponga, aberta também das 8 às 17 horas.

A partir dos três meses de idade, cães e gatos, sem exceção, devem ser vacinados contra raiva todos os anos, incluindo lactantes, cadelas prenhes ou no cio. Para realizar a imunização dos seus animais de estimação, os tutores devem levar a carteira de vacinação do animal. Quem não possui o documento recebe a carteirinha no ato da vacinação, com o registro da aplicação.

LEIA TAMBÉM | Vacinação antirrábica: 252.883 cães e gatos foram imunizados no dia "D" da campanha



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Movimento Proparque celebra 26 anos cobrando melhorias para o Parque Rio Branco



Durante a vacinação, os protetores devem adotar algumas medidas de segurança: o cão deve estar devidamente com guia e coleira e, em caso de cão bravo, deve-se adotar a focinheira. Gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas, para evitar fugas.

No último sábado, 6, foi promovido o Dia “D” de vacinação, quando mais de 250 mil cães e gatos foram imunizados. Foram disponibilizados 227 pontos em toda a Cidade. Além disso, cerca de 500 profissionais atuaram na estruturação da vacinação, seja vacinando ou na logística. Segundo a Prefeitura, foram vacinados 252.883 animais, 69% sendo cães e 41% gatos.

Segundo o Ministério da Saúde, a meta é que, anualmente, 80% dos cães de Fortaleza sejam vacinados. O objetivo é atingir a meta ao longo deste mês por meio de busca ativa em abrigos e lares de pessoas que não podem comparecer. O órgão, no entanto, não especifica meta para os gatos.

“Queremos chegar o mais perto possível de meta preconizada pelo MS. Temos que lembrar que a raiva é uma doença 100% letal e que ainda temos casos de raiva em animais silvestres (morcegos, saquis ou raposas), daí a importância de vacinar nossos animais para trazer a segurança para eles não desenvolverem a doença, assim como preservar nossas famílias, em uma possível fonte de interação com esses animais doentes”, ressaltou o gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, Atualpa Soares. Em Fortaleza, o último caso de raiva humana ocorreu em 2003.

Serviço

Confira as Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ) que estarão imunizando cães e gatos

Regional de Saúde I

BOX de Zoonoses João Medeiros – Av. Dom Aloísio Lorscheider, 982 - Vila Velha

Regional de Saúde II

BOX de Zoonoses Paulo Marcelo - Rua 25 de Março, 607 - Centro

BOX de Zoonoses Rigoberto Romero - Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000

BOX de Zoonoses Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzon

Regional de Saúde III

BOX de Zoonoses Autran Nunes- Avenida da Liberdade, 65 - Autran Nunes

Regional de Saúde IV

Unidade de Vigilância de Zoonoses (sede) - Rua Betel, 2980 - Maraponga (anexo à UECE).

Regional de Saúde V

BOX de Zoonoses José Walter – Avenida D, 300, 2ª etapa - José Walter (próximo a areninha)

BOX de Zoonoses Conjunto Ceará- Avenida A, s/ - Conj. Ceará (Próximo a UAPS Maciel de Brito)

Regional de Saúde VI

BOX de Zoonoses Messejana - Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags