Adolescentes estão internados há 10 dias após queimaduras em centro socioeducativo de Fortaleza

Os jovens atearam fogo em seus colchões no Centro Socioeducativo Canindezinho, no Bairro Siqueira, na Capital. Eles estão em recuperação, mas seguem em quadro estável

Dois adolescentes estão internados no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, após atearem fogo em seus colchões, no alojamento do Centro Socioeducativo Canindezinho, no bairro Siqueira, no dia 1º de novembro. Eles seguem em recuperação, com quadro estável.

De acordo com a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), a situação foi controlada imediatamente pelos profissionais da unidade e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A Corregedoria do órgão municipal está apurando o ocorrido, por meio de protocolos administrativos.

O POVO procurou a assessoria do IJF nesta noite, mas foi informado que o hospital não tem autorização para divulgar informações privadas de usuários, especialmente no caso de menores sob responsabilidade do Poder Judiciário. A conduta segue legislação vigente, conforme a unidade.

