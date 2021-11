Pai e filha são atropelados em bicicleta na Mister Hull; homem foi atingido por dois carros

Um homem morreu após ser atropelado duas vezes, em um acidente de trânsito na avenida Mister Hull. O acidente aconteceu na terça-feira, por volta das 18h15, no KM 3,4, da BR 222. Uma pessoa informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que viu um veículo Ford/Ranger colidindo com uma bicicleta e derrubando o ciclista que transportava uma criança na garupa. Logo em seguida, uma Kombi passou por cima do homem causando a morte e, dessa vez, também atingindo a criança. A criança foi socorrida e encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

A PRF conseguiu abordar o primeiro veículo (Ranger). Durante a abordagem, o motorista disse não ter percebido nenhuma colisão. No entanto, pelas características do veículo, a Polícia Rodoviária encaminhou o homem ao 10º Distrito Policial. Já a Kombi evadiu-se e não foi localizada.



