Bloco de granito de 30 toneladas despenca de contêiner suspenso no Porto do Mucuripe

Um bloco de granito de aproximadamente 30 toneladas despencou do fundo de um contêiner, enquanto ele estava sendo transportado do cais para o navio de embarque, no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, no fim da manhã desta terça-feira, 9.

De acordo com auditores do trabalho que acompanharam o caso, o contêiner não aguentou o peso da carga quando estava sendo erguido e se rompeu, fazendo com que a pedra de granito caísse no chão. O carregamento, de propriedade de uma mineradora de Santa Quitéria, estava sendo exportado para os Estados Unidos e para a Europa.

Após o episódio, auditores fiscais do trabalho interditaram a operação e notificaram a empresa sobre o ocorrido, cobrando documentos referentes às últimas inspeções no contêiner envolvido no acidente. A companhia disse aos auditores que está providenciando novo mecanismo para fazer o transporte da carga com segurança.



