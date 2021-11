Ciclista morre atropelado em Fortaleza na noite desta terça-feira, 9

Um acidente registrado na noite nesta terça-feira, 9, em Fortaleza, resultou na morte de um ciclista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na avenida Mister Hull, no km 3,5, nas proximidades do Terminal Rodoviário do Antônio Bezerra.

A PRF informou que equipes estavam no local, por volta das 20h40min, em atendimento. O atropelamento ocorreu no sentido Fortaleza/Caucaia. De acordo com testemunhas que estavam no local, o incidente provocou grande congestionamento. A fila de veículos se estenderia até o Terminal do Antônio Bezerra.

A equipe do O POVO contatou a assessoria de imprensa da PRF por WhatsApp e aguarda mais detalhes do ocorrido.

