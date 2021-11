Projeto de integração de guardas municipais da Grande Fortaleza é anunciado

Com a assinatura do protocolo de intenções, as guardas municipais poderão, entre outros, comprar equipamentos de forma conjunto e compartilhar informações

Foi realizada nesta sexta-feira, 5, cerimônia de assinatura de protocolo de intenções para integração das guardas municipais de 14 cidades da Região Metropolitana de Fortaleza. A iniciativa pretende integrar ações de formação e atuação dos efetivos, conforme anunciou o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT).



Estão incluídas no acordo as guardas municipais de: Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Caucaia, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Paracuru, Trairi, São Gonçalo do Amarante e Paraipaba.



Na cerimônia, Sarto afirmou que o protocolo traz possibilidades como a compra conjunta de equipamentos, o que pode levar a uma redução dos preços; a repartição de experiência entre as guardas, compartilhamento de informações e integração de tecnologias. Ele ainda mencionou o uso comum da Academia Municipal de Segurança Cidadã (Amsec) da Guarda Municipal de Fortaleza para promover capacitações continuadas dos efetivos.



"Nós estamos hoje plantando uma semente", afirmou Sarto. "Quem sabe a gente não pode sonhar com um Brasil com menores taxas de violência, um Ceará melhor para todos nós e uma Região Metropolitana mais pacífica, mais ordeira. E tudo isso começa com um conceito plural de segurança. A segurança é preventiva, se traduz na forma de efetivo, de contingente, de remuneração digna, de adequação dos equipamentos que são usados".



