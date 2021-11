Novo complexo educacional oferece esporte, cultura e qualificação profissional no Cristo Redentor

O equipamento faz parte do programa Mais Infância Ceará disponibilizando oficinas contínuas e cursos a cada três meses. Inscrições começam na próxima segunda-feira, 8

Um novo complexo educacional foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 5, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. O equipamento faz parte do programa Mais Infância Ceará e promove atividades educativas, esportivas e culturais no contraturno escolar para crianças e jovens. Além disso, oferece cursos para adultos e idosos em diversas áreas, como gastronomia, informática e manicure. O local, construído e gerido pelo Governo do Estado, teve investimento de R$ 4,6 milhões.

“São atividades para que as crianças possam se desenvolver integralmente e também para acolher as famílias. É um espaço da comunidade”, afirmou a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana. “A infância é a parte mais importante da vida, a criança precisa se alimentar bem, ser acolhida, brincar, ser estimulada e ter acompanhamento familiar. É isso que estamos fazendo”, enfatizou o governador Camilo Santana.

A conselheira tutelar Nereide Alves também esteve na inauguração e destacou a importância de se aproximar da comunidade. "Nós estaremos presentes e unidos com as lideranças de toda a Regional 1 para cuidar de um futuro melhor para as nossas crianças", garante.



Para a dona de casa Ivanete Rodrigues, de 26 anos, o equipamento é uma oportunidade para que os filhos, de 6 e 8 anos, brinquem e aprendam com segurança. “Tem oficinas que parecem muito boas; vou trazer os meninos para capoeira e alguma outra relacionada à música”, avalia. “Também tem os cursos de informática e de cozinha que me interessam. Vamos ver se dá certo.” Os cursos serão ofertados em ciclos de três meses de duração, já as oficinas são contínuas.

Enquanto a maioria das atividades tem início no dia 16 de novembro, os cursos de salgadeiro e pizzaiolo devem começar “em breve”, segundo a Prefeitura. As inscrições acontecem a partir da próxima segunda-feira, 8, e vão até o dia 12 presencialmente no local.

Cerca de 800 pessoas devem ser atendidas mensalmente no espaço, que homenageia o padre Gaetan Minette de Tillesse. Conhecido como padre Caetano, o sacerdote belga se mudou para o bairro Cristo Redentor em 1963 e desenvolveu diversos projetos sociais na comunidade até o seu falecimento, em 2010.

Este é o segundo Complexo Mais Infância em Fortaleza. Em outubro, o bairro João XXIII recebeu a primeira unidade do equipamento na Capital. O terceiro complexo deve ser implantado no Curió, ainda sem data de inauguração prevista.

Serviço

Complexo Mais Infância Padre Caetano

Local: Rua Camélia, 450 – Cristo Redentor. Fortaleza

Inscrições em cursos e oficinas: presenciais, de 8 a 12 de novembro

