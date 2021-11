Perdeu alguma dose da vacina contra Covid-19? Saiba onde há repescagem

Perdeu alguma dose da vacina contra a Covid-19? Confira a programação de atendimento desta quinta-feira, 4, consulte cadastro e saiba quais documentos levar para obter o imunizante. Nesta data, a Prefeitura de Fortaleza pretende imunizar cerca de 26 mil pessoas por agendamento, para a segunda e terceira doses. Além disso, haverá atendimento de primeira dose para fortalezenses a partir de 12 anos, cadastrados há mais de 24h no Saúde Digital, em pontos específicos, conforme a descrição.

A orientação repassada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é que os fortalezenses confiram as informações, com o local correto de vacinação, no portal da Prefeitura de Fortaleza. A programação, com demais orientações, é divulgada diariamente no portal.

LEIA MAIS | Tribunal de Justiça exige vacinação ou teste de Covid para acesso a prédios do Poder Judiciário no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Vídeo: "É fome, por favor, é fome" diz homem pedindo alimento em área residencial de Brasília

Programação de atendimento de quinta-feira (04/11):

O atendimento de livre demanda ocorre mediante a capacidade diária máxima de cada centro de vacinação, segundo orientação da Secretária Municipal da Saúde.

PRIMEIRA DOSE:

1. Atendimento de gestante e adolescentes que possuem de 12 a 17 anos, cadastrados há mais de 24h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

- Centro de Eventos, Shopping Iguatemi e Shopping RioMar Fortaleza.

2. Atendimento dos que possuem entre 18 e 59 anos, cadastrados há mais de 24h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

- Sesi Parangaba, Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter) e Shopping RioMar Fortaleza.

3. Atendimento dos que possuem 60 anos ou mais, cadastrados há mais de 24h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

- Centro de Eventos.

SEGUNDA DOSE

1. Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca AstraZeneca:

- Centro de Eventos, Shoppings: RioMar Kennedy e Iguatemi.

2. Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca Pfizer:

- Centro de Eventos.

3. Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram a data limite da segunda dose da marca CoronaVac:

- Centro de Eventos, Sesis Parangaba e Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter).

TERCEIRA DOSE

1. Atendimento para idosos que perderam seu agendamento anterior da terceira dose:

- Centro de Eventos (drive), Iguatemi, RioMar Kennedy, Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19.

2. Atendimento para imunossuprimidos que perderam seu agendamento anterior da terceira dose:

- Centro de Eventos.

Consultar cadastro

As listas com a relação dos agendados estão disponíveis no site https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br. É possível ainda realizar a consulta no site https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br.

Documentos necessários

Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou carteira estudantil. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui