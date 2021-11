Ciclistas recebem formação gratuita de pilotagem segura em Fortaleza

As aulas serão realizadas na sede da AMC, no bairro Parque Iracema, e serão ofertadas conforme a demanda de segunda a sábado, nos turnos da manhã, tarde e noite

Ciclistas da Capital têm agora a oportunidade de aprender gratuitamente sobre comportamento e técnicas de condução no meio urbano. A partir desta quinta-feira, 4, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) oferta curso gratuito de pilotagem segura. Para participar, é necessário se inscrever e aguardar contato do órgão (veja abaixo).

Durante três horas, são abordadas noções de mecânica básica, informações sobre uso da infraestrutura cicloviária e percepção e gestão de risco durante as pedaladas. Os ciclistas também participam de exercícios práticos.

"Fortaleza é uma referência no incentivo ao uso da bicicleta. A bicicleta não é só para esporte, mas também para deslocamentos cotidianos. O objetivo é trazer mais segurança para todos no trânsito", afirma Juliana Coelho, superintendente da AMC. "O curso de segurança para motociclistas começou a ser oferecido em julho, e, até agora, mais de 500 pessoas participaram. A expectativa é que para ciclistas o interesse seja semelhante."

De janeiro a setembro de 2021, 719 mil viagens foram realizadas pelo Bicicletar, sistema de bicicletas compartilhadas na Capital. A estimativa é que a política pública alcance o recorde de um milhão de viagens até o final do ano.

Helder Lopes é um dos facilitadores do curso e enfatiza que "se comportar de forma empática cuidadosa consigo e os outros" é fundamental no trânsito. "A gente fala dos direitos e dos deveres. Não tanto da parte de legislação, mas da parte humana", explica. "No momento prático, ensinamos sobre as sinalizações que podem ser feitas com os braços e também com a intenção de que se tornem ciclistas mais habilidosos."

No primeiro semestre de 2021, conforme a plataforma Vida, 200 acidentes envolvendo ciclistas foram registrados na Capital. Destes, 12 foram atropelamentos. Ao todo, 184 pessoas ficaram feridas e sete morreram.



Para participar do curso, é necessário se cadastrar por meio do site do órgão (www.amctransito.com.br) ou do aplicativo AMC Trânsito, disponível para os sistemas iOS e Android. "Após um número mínimo de inscrições, vamos entrar em contato e formar as turmas", explica Juliana. As aulas acontecem na sede da AMC, no bairro Parque Iracema, e serão ofertadas conforme a demanda de segunda a sábado, nos turnos da manhã, tarde e noite.

Dicas de segurança para ciclistas

Na ausência de ciclovia ou ciclofaixa, transite na lateral direita da via e no mesmo sentido de circulação dos veículos automotores;

Não ande nas calçadas e passeios, que são destinados aos pedestres;

Use a campainha para alertar quanto à sua presença, quando necessário;

Luz reflexiva vermelha na traseira e branca na dianteira são itens obrigatórios;

Procure não trafegar junto a ônibus ou caminhões;

Pare no semáforo, o sinal vermelho também vale para bicicletas;

Respeite as sinalizações de trânsito;

Use os braços para sinalizar sua intenção, como virar para um dos lados ou seguir em frente;

Opte por roupas claras, para maior visibilidade;

Mantenha a bicicleta em bom estado de conservação. Faça manutenção das correntes e freios e calibre os pneus.

SERVIÇO

Curso de Pilotagem Segura para Ciclistas Urbanos

Onde: Sede da AMC (avenida Desembargador Gonzaga, 1630 - Cidade dos Funcionários)

Inscrições: Site amctransito.com.br e no app AMC Trânsito

Mais informações: (85) 3275.7364